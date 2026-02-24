Lalatok, 안드로이드 출시 및 방콕 진출
동남아 Gen Z 공략 본격화
실시간 위치 기반 소셜 플랫폼 라라톡(Lalatok)이 iOS에 이어 안드로이드 버전을 공식 출시하며 사용자 확장에 속도를 내고 있다.
라라톡(Lalatok)은 베트남 시장에서의 초기 성과를 바탕으로 태국 방콕에 공식 진출했으며, 현재 7명의 Gen Z 현지 팀을 구성해 주요 대학교를 중심으로 공격적인 사용자 확보에 나서고 있다.
특히 라라톡(Lalatok)은 ‘프라이빗 맵’과 ‘퍼블릭 맵’을 동시에 제공하는 차별화된 구조를 통해, 기존 소셜 플랫폼과는 다른 실시간 연결 경험을 제공하며 Gen Z 사이에서 빠르게 확산되고 있다.
다음 확장 도시는 필리핀 마닐라와 인도네시아 자카르타로, 동남아시아 주요 거점을 중심으로 성장세를 이어갈 계획이다.
라라톡(Lalatok)은 동남아 Gen Z 시장을 선점한 이후, 미국 서부 캘리포니아 진출을 1차 목표로 글로벌 확장을 본격화할 예정이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
