인천교통공사, 기관사 직무교육용 모의운전연습기 도입
인천교통공사는 23일 열차 안전운행 확보를 위해 신규 기관사 직무교육용 모의운전연습기를 도입했다고 밝혔다.
새로 도입된 모의운전연습기는 실제 운전실과 동일한 환경을 구현한 고정밀 시뮬레이션 시스템이다. 인천도시철도 1호선 검단연장선 운행 환경을 반영했다.
정상 운행 상황은 물론 비상상황과 이례상황, 운전설비 고장 등 다양한 시나리오를 가정한 반복 훈련이 가능하도록 구성됐다. 기관사의 상황 대응능력과 운전 숙련도 향상에 활용된다.
기존 노후 장비를 최신 시스템으로 교체함에 따라 교육 콘텐츠의 다양화와 훈련 품질이 개선됐다. 신규 기관사 교육뿐 아니라 재직 기관사의 정기 직무교육과 숙련도 유지 훈련에도 활용될 예정이다.
최정규 공사 사장은 “이번 신규 도입으로 검단연장선 운행 환경을 반영한 기관사 교육이 가능해졌다”며 “지속적인 훈련을 통해 안전한 도시철도 운영이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사