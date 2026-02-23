인천교통공사, 기관사 직무교육용 모의운전연습기 도입

최정규 인천교통공사 사장 등이 기관사 직무교육용 모의운전연습기 현장 보고회에서 기념촬영을 하고 있다. 인천교통공사 제공

새로 도입된 모의운전연습기는 실제 운전실과 동일한 환경을 구현한 고정밀 시뮬레이션 시스템이다. 인천도시철도 1호선 검단연장선 운행 환경을 반영했다.

최정규 공사 사장은 “이번 신규 도입으로 검단연장선 운행 환경을 반영한 기관사 교육이 가능해졌다”며 “지속적인 훈련을 통해 안전한 도시철도 운영이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.