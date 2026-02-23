6000피 목전 코스피…“상반기 8000피 이상도 가능"
글로벌 IB(투자은행) 노무라증권이 올해 상반기 코스피가 최대 8000까지 오를 수 있다고 내다봤다.
23일 금융투자 업계에 따르면 노무라는 최근 보고서를 통해 2026년 상반기 코스피 목표치를 기존 전망보다 크게 높인 7500~8000선으로 제시했다.
이는 2026년 예상 주가수익비율(PER) 12.0~13.0배, 주가순자산비율(PBR) 2.1~2.2배를 적용한 수준이다.
노무라는 목표치 상향의 핵심 배경으로 메모리 반도체 중심의 이익 급증을 지목했다.
일반 D램과 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 메모리 슈퍼사이클이 본격화되면서 한국 기업들의 실적 개선이 가속화하고 있다는 분석이다.
메모리 기업들은 올해 한국 전체 순이익의 약 64%를 차지하며 증시 상승을 주도할 것으로 전망됐다.
신디 박 노무라증권 연구원은 “일반 메모리 및 HBM 슈퍼사이클, AI(인공지능) 인프라 체인 및 방산 분야의 이익 강세가 이를 뒷받침한다”며 “기업 개혁이 실현될 경우 코리아 디스카운트 해소로 8000선 돌파도 가능하다”고 설명했다.
기업들의 이익 성장률 전망도 대폭 상향됐다.
노무라는 한국 기업들의 주당순이익(EPS) 증가율을 2026년 129%, 2027년 25%로 제시했다. 지난달 전망치(각각 96%, 23%)와 지난해 12월 전망치(47%, 20%) 대비 크게 높아진 수준이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사