대다모 해외 이용자 급증…일본 사용자 약 484% 증가
모발이식 상담 문의도 증가해
대한민국 탈모 커뮤니티 대다모가 지난해 12월 해외 서비스를 론칭하며 외국인환자 유치에 특화된 글로벌 플랫폼 구축에 본격 나섰다고 밝혔다.
서비스 오픈 이후 일본·중국·미국을 중심으로 해외 이용자가 빠르게 증가하고 있으며, 특히 일본인 사용자 성장세가 두드러지며 K모발이식 글로벌 허브로서 가능성을 입증하고 있다.
대다모에 따르면 지난 1월 기준 일본 사용자 수는 전년 동기 대비 484% 증가해 해외 서비스 론칭 이후 최대 월간 방문자 수를 기록했다.
이는 직전 달인 2025년 12월과 비교해도 한 달 만에 345% 급증한 수치로, 일본 사용자들도 대다모에서 활발하게 탈모치료, 모발이식 후기 등의 정보를 찾고 있음을 나타내고 있다.
대다모의 일본어 서비스가 안착되고 본격적인 마케팅이 진행되면 일본인들이 한국 모발이식을 시술 받기 위해 찾는 외국인 환자유치 대표 채널이 될 것이라고 밝혔다.
현재 대다모의 주요 콘텐츠는 일본어, 중국어, 영어로 제공되며 각 국가의 주요 검색엔진을 통해 노출되고 있다. 이에 따라 해외 이용자들은 대다모 회원과 의료 전문가가 축적한 모발이식·탈모 치료 관련 정보를 자국 언어로 손쉽게 확인할 수 있으며, 한국 병원 선택부터 상담까지 한 번에 받을 수 있도록 서비스가 제공되고 있다.
최근 대다모는 일본 인플루언서와의 전략적 콘텐츠 협업을 통해 외국인환자 유치에 특화된 콘텐츠 전략을 강화하고 있다.
탈모와 헤어라인 고민을 가진 일본 2030대 MZ세대를 핵심 타깃으로 ▲한국의 우수한 모발이식 기술 ▲합리적인 비용 ▲대다모 회원들이 직접 작성한 탈모정보와 시술후기 데이터를 직관적으로 전달하는 콘텐츠를 기획했다. 그 결과 콘텐츠 공개 이후 일본인 사용자와 회원가입 수가 급증하며, 한국 병원 상담으로 이어지는 행동 전환이 빠르게 나타나고 있다.
특히 이번 성과는 단순한 방문자 증가를 넘어 실질적인 외국인환자 상담 및 유치로 연결되고 있다는 점에서 의미가 크다. 대다모는 글로벌 서비스 론칭과 함께 약 85만건에 달하는 콘텐츠를 실시간 번역하는 시스템과 일본인 전용 LINE 상담 프로세스를 선제적으로 구축했다.
이를 통해 일본 사용자들은 복잡한 절차 없이 한국 모발이식 정보를 확인하고 병원 상담을 요청할 수 있었으며, 실제 1월 일본 사용자 대상 LINE 상담 문의량은 전월 대비 250% 증가했다. 이는 대다모가 국내 병원과 해외 환자를 연결하는 외국인환자 유치 전문 플랫폼으로 기능하고 있음을 보여주는 지표다.
대다모는 이번 일본 시장의 성과를 기반으로 외국인환자 유치 서비스를 한층 고도화할 계획이다. 현재 일본 이용자를 대상으로 베타 운영 중인 비대면 견적ㆍ상담 서비스를 영어권과 중화권으로 확대 적용해 국가별 언어·상담 환경에 최적화된 글로벌 유치 서비스를 구축한다는 전략이다.
대다모 해외 마케팅 담당자는 “대다모 해외 서비스는 단순한 정보 제공을 넘어 해외 환자가 한국 병원을 신뢰하고 선택할 수 있도록 돕는 외국인환자 유치 인프라로 설계됐다”며 “앞으로도 우수한 국내 병원들이 대다모를 통해 일본을 비롯한 아시아 및 글로벌 시장에서 K-모발이식의 중심으로 자리매김할 수 있도록 외국인환자 유치 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
