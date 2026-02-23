NIA·코이카, AI·디지털 전환 협력 MOU 체결
전략적 파트너십으로 글로벌 AI 격차 해소 기대
한국지능정보사회진흥원과 한국국제협력단은 지난 20일 경기도 성남 코이카 본부에서 글로벌 AI 및 디지털 전환 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 AI가 국가 경쟁력의 핵심으로 부상함에 따라 NIA의 AI·디지털 정책·기술 전문성과 코이카의 글로벌 개발협력 네트워크를 결합하기 위해 마련됐다. 최근 코이카가 인공지능전환(AX) 조직을 신설하며 AI ODA를 본격 추진하는 가운데, 양 기관 협력은 더욱 확대될 전망이다.
양 기관은 AI·디지털 기술 자문, 개도국 무상원조사업 공동 기획·발굴, 글로벌 ICT 인적 교류 및 네트워크 공유, 국내 AI 기술·시장 동향 정보 공유 등을 추진한다.
NIA는 이번 협약을 계기로 AI·데이터 기반 ODA 사업을 공동 기획해 개도국의 디지털 전환을 지원하고, 국내 기업의 해외 진출도 확대해 나갈 계획이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
