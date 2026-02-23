무서운 외식물가…칼국수 1만원 육박, 삼겹살 2만1천원 넘겨
서민들의 대표적인 외식 메뉴로 꼽히는 칼국수 가격이 1만원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 국민 외식 메뉴인 삼겹살 1인분 가격 역시 2만1000원 선을 훌쩍 넘기며 소비자들의 밥상 물가 부담이 갈수록 커지는 모양새다.
23일 한국소비자원 가격정보종합포털 참가격 자료를 보면 지난달 서울 지역 기준 칼국수 한 그릇 가격은 9923원으로 집계됐다. 이는 전년 동월인 지난해 1월 9462원과 비교해 461원(4.9%) 뛴 수치다.
다른 외식 품목들의 가격 오름세도 가파르다. 지난달 서울의 김밥 한 줄 가격은 1년 전보다 7.4%나 뛴 3800원을 기록했다. 자장면 한 그릇은 2.1% 오른 7654원, 김치찌개 1인분은 4.7% 상승한 8654원으로 각각 조사됐다. 비빔밥 한 그릇 가격 또한 3.1% 인상된 1만1577원을 나타냈다.
단골 외식 및 보양식 메뉴에서도 지갑을 열기는 더욱 부담스러워졌다. 삼계탕 한 그릇은 지난해 1월 1만7269원에서 지난달 1만8154원으로 5.1% 비싸졌으며, 같은 기간 냉면 가격도 1만2038원에서 1만2538원으로 4.2% 뛰었다. 직장인들의 주요 회식 메뉴인 삼겹살은 200g 기준 2만1056원을 기록해 1년 전 대비 3.8% 상승했다.
전반적인 소비자물가 상승률은 지난달 2.0%를 기록하며 정부의 물가안정 목표치에 도달했다. 하지만 한국소비자원이 선정한 대표 외식 품목들의 평균 가격 상승률은 이를 두 배 이상 웃도는 4.4%에 달해 시민들이 일상에서 체감하는 외식 물가 압박은 여전히 높은 수준으로 파악됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사