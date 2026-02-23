일본인 112명, 호적에 ‘독도’ 도발…20년 만에 4.3배↑
일본인 112명이 호적에 자신의 본적을 독도라고 기재한 것으로 나타났다. 20년 전인 2005년 26명의 4.3배에 달한다. 일본 극우 세력을 중심으로 진행 중인 ‘본적 옮기기 운동’이 영향을 미친 것으로 추정된다.
일본 요미우리 신문은 시마네현 오키노시마초 집계 결과를 바탕으로 독도를 본적이라고 신고한 일본인은 지난해 말 기준 112명이라고 23일 보도했다.
보도에 따르면 독도를 본적이라고 신고한 일본인은 2021년 말 124명, 2022년 말 121명, 2023년 말 119명, 2024년 말 122명이었다. 지난해 말에는 소폭 줄긴 했으나, 최근 몇 년 동안 계속 120명대 안팎을 유지해 왔다.
일본인이 독도를 호적으로 둘 수 있는 이유는 일본이 독도를 ‘다케시마’라고 부르며 자국 영토라고 주장하고 있어서다. 일본 호적법상 자국민은 일본 내 어디로든 본적지를 옮길 수 있다.
본적을 독도로 이전하는 경우 주소는 ‘시마네현 오키군 오키노시마초 다케시마 관유무번지’가 된다. 관유무번지란, 일본 국유지로 번지수는 따로 없다는 뜻이다.
앞서 하마구치 가즈히사 다쿠쇼쿠대 특임교수는 2004년 3월 독도로 본적을 옮기면서 “다케시마나 영토 문제를 국민에게 알리고 싶었다”고 주장한 바 있다. 이후 그는 수년 전 도쿄로 본적을 다시 옮겼다. 그는 “나의 사례를 보고 본적을 옮긴 사람도 있었다” “내 역할을 충분히 했다”고 말했었다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
