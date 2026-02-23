경기도, 출산가정 돕고 축산농가 살리는 꾸러미 지원
3월부터 10만원 상당 ‘맘튼튼 축산물꾸러미’ 제공
경기도가 3월부터 도내 27개 시·군과 함께 ‘2026년도 맘튼튼 축산물꾸러미 지원사업’을 본격 추진한다.
경기도는 올해 1월 1일부터 12월 31일까지 출산 후 참여 시·군에 출생신고를 완료한 산모를 대상으로 10만원 상당의 국내산 축산물 꾸러미를 지원한다고 23일 밝혔다.
대상자는 온라인 신청을 통해 원하는 꾸러미를 선택하면 지정 장소로 배송받을 수 있다. 올해 약 2만 명의 산모가 혜택을 받을 것으로 전망된다.
사업 참여 시·군은 용인시, 화성시, 남양주시, 안산시, 평택시, 안양시, 시흥시, 김포시, 광주시, 하남시, 광명시, 군포시, 양주시, 오산시, 이천시, 안성시, 구리시, 의왕시, 포천시, 양평군, 여주시, 동두천시, 과천시, 가평군, 연천군, 파주시, 부천시 등 27곳이다.
‘맘튼튼 축산물꾸러미 지원사업’은 경기도가 2024년부터 시행 중인 출산 장려 및 축산복지 정책으로, 출산 가정의 경제적 부담을 덜고 축산농가의 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다. 도는 이번 사업을 통해 출산·양육 환경 개선과 가족 화합 증진은 물론, 국내산 축산물 소비 촉진 효과도 기대하고 있다.
올해는 시·군별 수요와 선호도를 반영해 1~4종의 다양한 꾸러미 구성을 마련했다. 산모는 온라인 신청 과정에서 제공되는 꾸러미 구성 사진을 확인한 뒤 원하는 상품을 직접 선택할 수 있다.
신청은 온라인 경기민원24 또는 시·군 행정복지센터 방문 접수를 통해 가능하다. 다만 2025년 출산 산모의 경우 올해 2월 28일 오후 6시까지 신청을 완료해야 지원을 받을 수 있다.
2026년 신규 사업의 세부 일정과 시·군별 꾸러미 구성 등은 3월 사업 개시와 함께 순차적으로 공지될 예정이다. 기타 문의는 산모 거주지 시·군 축산부서에서 안내받을 수 있다.
신종광 도 축산정책과장은 “맘튼튼 축산물꾸러미 지원사업은 출산 가정의 경제적·정서적 부담을 덜어주는 동시에 침체된 국내 축산업에 활력을 불어넣는 중요한 사업”이라며 “해당 산모들은 기한 내 반드시 신청해 지원받기 바란다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사