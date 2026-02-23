“K-컬처밸리 사업 지지부진” 고양시민들 근조화환 시위
경기도청 앞 근조화환 50여개 설치 항
K-컬처밸리(고양 아레나) 사업의 지연과 경기도의 무책임한 행정에 분노한 고양시민들이 경기도청 앞에 근조화환 50여개를 설치하며 항의 시위에 나섰다.
‘고양 아레나 살리기 고양시민 모임’은 23일 경기도청 신청사 앞에 경기도의 소극 행정과 불투명한 사업 추진을 규탄하는 근조화환 시위를 진행했다고 밝혔다.
시민들은 이번 시위가 10년 넘게 기다려 온 지역 숙원 사업을 벼랑 끝으로 내몬 경기도 행정의 사망을 의미한다고 강조했다.
이들은 경기도가 원 계약사인 CJ라이브시티와의 협약을 일방적으로 파기하면서 사업을 오리무중 상태로 빠뜨렸다고 비판했다.
특히 국토교통부 산하 민·관합동 PF 조정위원회의 합리적인 중재안을 ‘배임 소지’를 이유로 거부한 경기도의 결정이 오히려 더 큰 업무태만과 행정적 손실을 불러왔다는 지적이다.
시민 모임 측은 경기도가 자산을 인수한 후에도 관리를 방치하다가, 착공 직전에야 ‘안전점검’을 이유로 공사를 미루는 등 앞뒤가 맞지 않는 행보를 보이고 있다고 주장했다.
아울러 지난 1월 경기도가 발표한 ‘2030년 말 완공’ 계획에 대해서도 타 지역에서 추진 중인 아레나들과의 경쟁력을 상실하게 만드는 무책임한 연기라며 강한 불신을 드러냈다.
시민 모임 관계자는 “인천과 서울의 아레나 사업은 속도를 내고 있는데 고양시만 경기도의 엇박자 행정으로 뒤처지고 있다”며 “CJ라이브시티 계약 해지 과정에 대한 철저한 감사와 함께 시민들이 납득할 수 있는 구체적인 정상화 로드맵을 즉각 제시해야 한다”고 촉구했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사