민경선, 고양시장 예비후보 등록…“시민주권 행정 혁신”
민경선 전 경기교통공사 사장이 23일 경기 고양시 선거관리위원회를 찾아 제9회 전국동시지방선거 고양시장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.
첫 공식 일정으로 고양시 ‘김대중 대통령 사저 기념관’을 방문한 민 예비후보는 민주당의 뿌리와 정신을 되새겼다.
민 예비후보는 출마 일성으로 “시민보다 행정이 앞서는 거꾸로 된 시정을 바로잡겠다”며 “시민이 주인인 정상적인 도시로 되돌리겠다”고 선언했다. 이번 선거를 ‘도시 운영 방식을 바꾸는 선거’로 규정하며 시민주권 시정으로의 전환을 약속했다.
그는 현 시정의 문제로 고양시청 이전 문제와 경제자유구역 유치 실패 등을 거론하며 “시민 동의와 공감 없이 추진된 정책은 갈등과 불신만 남겼다”고 지적했다. 이어 “행정이 시민 위에 군림하는 방식으로는 도시 발전이 어렵다”며 “정책의 기준은 개발이 아니라 시민의 삶이 되어야 한다”고 강조했다.
‘시민과 직접 연결되는 행정’을 구현하기 위한 방안으로는 ▲주요 간부회의 생중계 정례화 ▲시장 직통 휴대전화 민원 시스템 구축 ▲정책 결정 과정의 투명한 공개 ▲시민 정책 참여 제도화 등을 제시했다.
그는 “시민이 언제든 시장에게 말할 수 있고, 시장은 반드시 답하는 도시를 만들겠다”며 “이재명 대통령처럼 현장에서 답을 찾고 결정된 것은 거침없이 실행하여 성과로 보답하겠다”고 강조했다.
민 예비후보는 제8·9·10대 3선 경기도의원을 지냈으며, 경기교통공사 사장을 역임했다. 현재는 더불어민주당 정책위원회 부의장을 맡고 있다.
민 예비후보는 앞으로 교통 혁신, 문화예술 도시 조성, 민생경제 활성화, 통합돌봄 구축 등 핵심 정책을 순차적으로 발표할 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
