민경선, 고양시장 예비후보 등록…“시민주권 행정 혁신”

민경선 고양시장 예비후보가 23일 예비후보 등록을 마치고 첫 공식 일정으로 ‘김대중 대통령 사저 기념관’을 방문했다. 민경선 캠프 제공

민 예비후보는 출마 일성으로 “시민보다 행정이 앞서는 거꾸로 된 시정을 바로잡겠다”며 “시민이 주인인 정상적인 도시로 되돌리겠다”고 선언했다. 이번 선거를 ‘도시 운영 방식을 바꾸는 선거’

로 규정하며 시민주권 시정으로의 전환을 약속했다.

민 예비후보는 제8·9·10대 3선 경기도의원을 지냈으며, 경기교통공사 사장을 역임했다. 현재는 더불어민주당 정책위원회 부의장을 맡고 있다.

민 예비후보는 앞으로 교통 혁신, 문화예술 도시 조성, 민생경제 활성화, 통합돌봄 구축 등 핵심 정책을 순차적으로 발표할 계획이다.