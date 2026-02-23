시사 전체기사

“경선이 곧 본선”…정준호, 민주당 호남 경선 직접 투표 제안

입력:2026-02-23 15:50
공유하기
글자 크기 조정

공관위에 시민 경선 참여 보장 요청

6·3 지방선거 광주시장에 도전하는 더불어민주당 정준호 의원이 23일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 사실상 민주당 경선이 본선인 호남에서 시민들이 경선에 직접 참여할 수 있는 방안을 강구해야 한다고 주장했다.

정 의원은 민주당 광주시장 후보 공천 면접일인 23일 자신의 소셜네트워크서비스(SN)를 통해 “(공천관리위원회) 면접 자리에서 제가 그간 가져온 생각들을 말씀드렸다”며 이같이 밝혔다.

그는 “호남 지역은 경선이 곧 본선인 지역이다. 다른 지역과 같은 천편일률의 방식으로는 시민의 참여와 관심을 충분히 끌어낼 수 없다”면서 “호남의 경선은 유권자들에게 충분히 노출될 시간과 기회가 부여돼야 하며, 호남 시민들이 경선에 투표권자로 참여할 수 있어야 한다”고 강조했다.

정 의원은 이를 위해 후보를 충분히 검증하고 시민에게 알릴 수 있도록 경선 시기를 최대한 늦출 것, 생활권별 순회토론회와 순회경선을 통해 후보들이 시민 앞에서 정책과 비전을 직접 설명할 기회를 줄 것을 공관위원들에게 요청했다고 설명했다.

또 호남의 특수성을 고려해 광주·전남 유권자라면 폭넓게 참여할 수 있는 경선 구조를 만들어 줄 것, 여론조사 중심 방식뿐 아니라 현장 연설과 직접 투표 방식도 적극 검토해 줄 것을 요청했다고 말했다.

정 의원은 끝으로 “직접 참여 방식의 경선 후보 결정이 시민 한 사람 한 사람의 선택을 반영해 시민과 함께 만드는 경선, 시민들이 직접 결정하는 전남광주 통합시민의 미래가 될 것”이라고 강조했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“연봉 4억에 주식도 주겠다”… 몸값 뛰는 한국 반도체 인재
‘현지누나’ 논란 ‘찐명’ 김남국, 민주당 대변인 임명
‘李 대통령 설전’ 이학재 인천공항공사 사장 사의
조희대 “사법개혁 3법, 80년 제도 바꾸는 것…공론화 필요”
[단독] ‘100만불’에 강남 술집서 넘어간 삼성전자 기밀
현직 부장판사 ‘면허정지’ 수준 음주운전…감봉 3개월
‘301조 관세’ 칼자루 쥔 美 “아시아 국가 조사할 것…다른 관세로 우리 몫 재건”
트럼프 저격 노렸나… 마러라고 무장 침입 20대男 사살
국민일보 신문구독