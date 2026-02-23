“경선이 곧 본선”…정준호, 민주당 호남 경선 직접 투표 제안
공관위에 시민 경선 참여 보장 요청
더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 사실상 민주당 경선이 본선인 호남에서 시민들이 경선에 직접 참여할 수 있는 방안을 강구해야 한다고 주장했다.
정 의원은 민주당 광주시장 후보 공천 면접일인 23일 자신의 소셜네트워크서비스(SN)를 통해 “(공천관리위원회) 면접 자리에서 제가 그간 가져온 생각들을 말씀드렸다”며 이같이 밝혔다.
그는 “호남 지역은 경선이 곧 본선인 지역이다. 다른 지역과 같은 천편일률의 방식으로는 시민의 참여와 관심을 충분히 끌어낼 수 없다”면서 “호남의 경선은 유권자들에게 충분히 노출될 시간과 기회가 부여돼야 하며, 호남 시민들이 경선에 투표권자로 참여할 수 있어야 한다”고 강조했다.
정 의원은 이를 위해 후보를 충분히 검증하고 시민에게 알릴 수 있도록 경선 시기를 최대한 늦출 것, 생활권별 순회토론회와 순회경선을 통해 후보들이 시민 앞에서 정책과 비전을 직접 설명할 기회를 줄 것을 공관위원들에게 요청했다고 설명했다.
또 호남의 특수성을 고려해 광주·전남 유권자라면 폭넓게 참여할 수 있는 경선 구조를 만들어 줄 것, 여론조사 중심 방식뿐 아니라 현장 연설과 직접 투표 방식도 적극 검토해 줄 것을 요청했다고 말했다.
정 의원은 끝으로 “직접 참여 방식의 경선 후보 결정이 시민 한 사람 한 사람의 선택을 반영해 시민과 함께 만드는 경선, 시민들이 직접 결정하는 전남광주 통합시민의 미래가 될 것”이라고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
