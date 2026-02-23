전주시, 600ℓ급 수소저장용기 국내 첫 인증 인프라 구축
210억원 투입 ’인증시험센터’ 개소
해외 의존 고난도 시험 국내 수행 기반 마련
전북 전주시가 탄소섬유 기반 수소저장용기 시험·인증 기반을 구축했다. 고난도 수소저장용기 인증을 국내에서 수행할 수 있는 인프라가 마련되면서 지역 탄소기업의 기술 자립과 상용화 속도에 영향을 미칠 전망이다.
23일 전주시에 따르면 팔복동 산업단지 내 한국탄소산업진흥원에서 ‘수소저장용기 인증시험센터’ 개소식을 열었다. 행사에는 우범기 전주시장과 산업통상자원부, 전북특별자치도, 전북테크노파크 등 유관기관 관계자와 기업인 150여명이 참석했다.
이번에 구축된 센터는 2022년부터 지난해까지 총 210억원이 투입됐다. 수소가스 반복가압시험 장비, 가스투과시험 장비, 파열시험 장비 등 8종의 첨단 설비를 갖췄다. 특히 국내에서 유일하게 600ℓ급 대형 수소저장용기 시험이 가능한 인프라라는 점이 특징이다.
그동안 국내 수소저장용기 제조업체들은 인증을 위해 해외 기관에 의존해 왔다. 이에 따른 시간·비용 부담과 기술 유출 우려도 꾸준히 제기돼 왔다. 센터 가동으로 시험 기간 단축과 비용 절감, 기술 자립 기반 강화가 가능해질 것으로 보인다.
전주시는 지난해 3월 가동한 소부장 특화단지 테스트베드와 이번 인증시험센터를 연계해 탄소소재 기반 산업 생태계를 확대한다는 구상이다. 탄소복합재를 활용한 고압·경량 수소용기 상용화에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.
한국탄소산업진흥원은 향후 국제표준 시험·교정 기관 인정을 추진하고 해외 인증기관과의 협력도 확대할 계획이다.
우범기 전주시장은 “탄소소재 기반 기술력을 토대로 수소 모빌리티 분야까지 산업 생태계를 확장해 나가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
