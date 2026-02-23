경주시, 출산 소상공인 최대 1200만원 지원
경북 경주시는 저출생 위기 극복과 지역 소상공인 경영 안정을 위해 ‘2026년 소상공인 출산장려 아이보듬 지원사업’을 추진한다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 출산으로 휴·폐업 위기에 놓인 소상공인 본인 또는 배우자에게 경영 대체인력 인건비를 지원하는 것이 핵심이다. 지원 규모는 총 2억 8800만원이다.
지원 대상자로 선정되면 대체인력 인건비를 6개월간 최대 1200만원까지 지원한다.
지원 자격은 2026년 출산한 소상공인으로, 거주지와 사업장 주소가 모두 경북에 있어야 한다.
출산일 기준 1년 이상 사업장을 운영 중이어야 하며, 연 매출액 1200만원 이상 요건도 충족해야 한다.
신청은 ‘모이소 앱’ 소상공인관을 통해 가능하며, 출산 후 3개월 이내에 접수해야 한다.
자세한 사항은 경주시 경제정책과 또는 경상북도경제진흥원 소상공인지원팀으로 문의하면 된다.
주낙영 경주시장은 “이번 사업이 육아와 생업을 병행해야 하는 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 경주를 만들기 위해 소상공인 맞춤형 지원책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사