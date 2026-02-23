“엄마가 했다”…음주 뺑소니 뒤집어씌운 아들 덜미
음주 상태로 역주행 사고를 낸 뒤 달아나고, 모친에게 대신 허위 자백을 요구한 20대 아들이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
23일 법조계에 따르면 창원지방검찰청 통영지청 형사2부(부장검사 임홍석)는 최근 특정범죄가중처벌법상 도주치상, 범인도피 교사 등 혐의로 20대 A씨를 구속기소했다고 밝혔다.
A씨는 지난해 8월 오후 10시쯤 통영시 용남면 한 도로에서 음주 상태로 차량을 몰고 역주행해 택시의 급정거를 유발, 2차 추돌사고를 일으킨 뒤 그대로 달아난 혐의를 받는다.
A씨의 역주행으로 정상 운행 중이던 택시가 급정거했고, 뒤따라오던 포터 차량이 이를 들이받았다.
이 사고로 포터 차량에 타고 있던 40대 여성이 중상을 입었고, 택시 운전자 등 4명도 경상을 입은 것으로 전해졌다.
그러나 A씨는 현장에서 아무런 구호 조치 없이 도주한 뒤, 모친에게 자신이 운전자가 아닌 것처럼 허위 진술을 해달라고 요구한 것으로 조사됐다.
실제로 모친은 경찰 조사에서 “본인이 운전했다”고 거짓 진술한 것으로 파악됐다.
A씨의 범행은 검찰의 보완수사 과정에서 드러났다.
검찰에 따르면 A씨는 집행유예 기간 중 형이 실효될 것을 우려해 모친이 경찰에 허위 자백을 하도록 유도한 것으로 전해졌다.
검찰 관계자는 “적극적인 보완 수사를 통해 사건의 실체를 명확히 규명하고 피해 회복 지원에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
