“나눔의 대(代) 잇는다”…경북도내 첫 ‘부자(父子) 아너’ 탄생
㈜신창메디칼 김용창·김유신 공동대표, 나란히 구미 16·17호로 가입
경북도내서 처음으로 부자(父子)가 동시에 ‘아너 소사이어티’에 이름을 올렸다.
구미시는 23일 시청 대회의실에서 ㈜신창메디칼 김용창·김유신 공동대표의 아너 소사이어티 가입식을 열었다. 김용창 대표는 구미16호(경북 200호), 김유신 대표는 구미17호(경북 201호)로 각각 가입했다. 경북도내서 부자가 나란히 아너 소사이어티 회원이 된 것은 이번이 최초다.
이날 가입식에는 김장호 구미시장과 전우헌 경북사회복지공동모금회 회장을 비롯해 김용창·김유신 대표 가족, 구미 7호 조중래, 구미 11호 하준호, 구미 14호 임정포 회원 등이 참석해 축하했다.
김용창 대표는 지난 1월 1억원을 완납하고 김유신 대표는 5년간 1억원 약정회원으로 각각 가입했다. 지역 기업인의 책임 있는 나눔이 세대를 넘어 이어졌다는 점에서 의미를 더한다.
이날 ㈜신창메디칼은 이웃돕기 성금 5000만원도 전달했다. 아울러 지난 2022년부터 2026년까지 총 1억6000만원을 기탁하며 법인 고액기부자 클럽인 ‘나눔명문기업’ 그린회원으로 가입, 구미 2호 기업으로 기록됐다. 나눔명문기업은 법인 명의로 1억원 이상을 기부하면 가입할 수 있다.
김 대표는 구미 해평 출생으로 1988년 유신산업을 설립했으며 구미상공회의소 11·12대 회장을 역임했다. 현재는 아들 김유신 대표와 함께 일회용 주사기 등 의료기기를 생산하는 ㈜신창메디칼을 경영하고 있다. 그동안 이웃돕기 성금, 장학금 지원, 외국인 주민센터 후원 등 지역 사회공헌 활동을 꾸준히 이어왔다.
김 대표는 “아들과 함께 아너 소사이어티에 가입하게 돼 뜻깊다”며 “기업의 성장은 지역과 함께 이뤄진 만큼 앞으로도 필요한 곳에 보탬이 되겠다”고 밝혔다.
김장호 구미시장은 “경북 최초 부자 아너 탄생을 축하한다”며 “두 대표의 결단이 지역사회에 나눔의 선순환을 확산시키는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
아너 소사이어티와 나눔명문기업 가입 문의는 경북사회복지공동모금회 또는 구미시 복지정책과 복지자원팀으로 하면 된다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사