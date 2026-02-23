경주시, 2026년 안전관리체계 재정비…기후·사회환경 변화 대응
경북 경주시가 기후 변화와 사회적 환경 변화에 따른 신규 재난 위험 요인에 대응하기 위해 안전관리체계 전반을 재정비한다.
시는 23일 시청 알천홀에서 ‘2026년 상반기 안전관리위원회’를 열고 지역 재난·안전 관리체계를 점검한 뒤 올해 안전관리계획을 심의·의결했다고 밝혔다.
경주시 안전관리위원회는 ‘재난 및 안전관리 기본법’과 ‘경주시 안전관리위원회 운영 조례’에 따라 구성된 기구로, 지역 안전정책을 총괄·조정하고 안전관리계획을 심의하는 역할을 맡고 있다.
이날 회의에는 위원장인 주낙영 시장을 비롯해 경주경찰서, 경주소방서, 경주교육지원청, 군부대, 한국수력원자력 월성본부 등 주요 재난관리책임기관 관계자 18명이 참석했다.
참석자들은 재난 유형별 대응체계를 점검하고, 올해 안전관리 정책의 추진 방향과 실효성 강화 방안을 집중 논의했다.
특히 올해 안전관리계획에는 지역 특성과 사회적 환경 변화에 대응하기 위해 다중운집 인파사고와 중대재해 예방대책, 노인 분야 안전관리계획이 새롭게 포함됐다.
또 자연재난과 사회재난, 안전사고 및 공통 분야 대책을 유형별로 정비해 재난 예방부터 대비·대응·복구에 이르는 전 과정의 대응체계를 강화했다.
위원회는 관계기관 간 협력 방안과 현장 대응력 제고 방안도 함께 점검했다. 논의된 사항은 17개 재난관리책임기관별 세부 안전관리계획에 반영해 기관 간 유기적 협업체계를 강화하기로 했다.
주낙영 경주시장은 “기후변화와 사회 환경 변화로 재난 유형이 다양해지고 있다”며 “체계적인 안전관리계획 수립과 현장 중심 대응으로 시민이 안심할 수 있는 안전한 경주를 만들겠다”고 말했다.
