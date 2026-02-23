하남시 ‘학생통학 순환버스’ 3월 3일부터 운행

광주하남교육지원청과 업무협약 체결

위례·감일·미사·원도심 학생 통학 개선

하남시는 23일 광주하남교육지원청과 학생통학 순환버스 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 하남시 제공

학생통학 순환버스 노선표. 하남시 제공

양 기관은 이번 시범운행을 통해 학생들의 통학 시간을 단축하고 실질적인 개선 효과를 거둘 것으로 기대하고 있으며, 향후 운영 데이터를 축적해 노선과 운행 체계를 지속적으로 보완해 나갈 방침이다.