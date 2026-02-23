김종우 광주지검장 “검찰 보완수사, 부족한 부분 채우는 과정”

기자 간담회서 보완수사 필요성 강조

언론의 취재·보도 ‘데스크’에 빗대기도

“데스크가 기사 검증, 추가 취재하기도”

김종우 광주지검장이 23일 오후 광주 동구 광주지방검찰청에서 열린 기자 간담회에서 검찰 보완수사권 존치를 촉구하고 있다. 뉴시스

김종우 광주지검장(사법연수원 33기)은 23일 기자간담회를 열고 “검찰의 보완수사는 부족한 부분을 채우는 과정”이라며 보완수사 필요성을 강조했다.



김 지검잠은 이날 오후 광주 동구 광주지검에서 열린 기자 간담회에서 “보완수사를 둘러싼 논의를 보면 이것이 마치 검찰이 수사권을 지키기 위한 수단으로 묘사되는 경우가 있다”며 이같이 밝혔다.



김 지검장은 보완수사를 언론의 취재·보도 과정에 빗대 “언론사에서 보도를 하실 때 일선 취재 기자의 기사가 그대로 보도되지 않는다”면서 “데스크에서 기사를 검증하고, 반론도 듣게 되고, 필요하다고 판단되는 부분은 추가 취재도 하게 된다”고 말했다.



이어 “보도되는 과정에 치열한 검토와 피드백을 거쳐서 하나의 기사가 완성되는 것으로 알고 있다. 그 과정 없이는 좋은 기사가 나올 수 없기 때문이다. 수사도 마찬가지다”고 강조했다.



김 지검장은 “한가지 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 검찰만이 옳고 경찰 수사는 믿을 수 없다는 말씀을 드리는 것이 아니라는 것”이라며 “검찰도 당연히 부족한 부분이 많다. 각 국가기관의 부족한 부분을 서로 채워나가는 과정이 보완수사라는 점을 말씀드리는 것”이라고 밝혔다.



끝으로 그는 “수사는 진실을 향한 여정이다. 사실로 증명하고, 증거로 판단하고, 끝까지 묻고, 끝까지 밝히는 것. 그것이 법의 이름으로 검찰이 져야 할 책임이자 사명”이라며 “보완수사는 검찰이 지키려는 ‘권한’이 아니다. 억울한 국민을 보호하기 위해 반드시 작동해야 하는 형사사법의 최후 안전망이다. 국민의 입장에서는 국가가 효율적으로 권리를 지키고 보호하는 것을 마다할 이유가 없다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김종우 광주지검장(사법연수원 33기)은 23일 기자간담회를 열고 “검찰의 보완수사는 부족한 부분을 채우는 과정”이라며 보완수사 필요성을 강조했다.김 지검잠은 이날 오후 광주 동구 광주지검에서 열린 기자 간담회에서 “보완수사를 둘러싼 논의를 보면 이것이 마치 검찰이 수사권을 지키기 위한 수단으로 묘사되는 경우가 있다”며 이같이 밝혔다.김 지검장은 보완수사를 언론의 취재·보도 과정에 빗대 “언론사에서 보도를 하실 때 일선 취재 기자의 기사가 그대로 보도되지 않는다”면서 “데스크에서 기사를 검증하고, 반론도 듣게 되고, 필요하다고 판단되는 부분은 추가 취재도 하게 된다”고 말했다.이어 “보도되는 과정에 치열한 검토와 피드백을 거쳐서 하나의 기사가 완성되는 것으로 알고 있다. 그 과정 없이는 좋은 기사가 나올 수 없기 때문이다. 수사도 마찬가지다”고 강조했다.김 지검장은 “한가지 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 검찰만이 옳고 경찰 수사는 믿을 수 없다는 말씀을 드리는 것이 아니라는 것”이라며 “검찰도 당연히 부족한 부분이 많다. 각 국가기관의 부족한 부분을 서로 채워나가는 과정이 보완수사라는 점을 말씀드리는 것”이라고 밝혔다.끝으로 그는 “수사는 진실을 향한 여정이다. 사실로 증명하고, 증거로 판단하고, 끝까지 묻고, 끝까지 밝히는 것. 그것이 법의 이름으로 검찰이 져야 할 책임이자 사명”이라며 “보완수사는 검찰이 지키려는 ‘권한’이 아니다. 억울한 국민을 보호하기 위해 반드시 작동해야 하는 형사사법의 최후 안전망이다. 국민의 입장에서는 국가가 효율적으로 권리를 지키고 보호하는 것을 마다할 이유가 없다”고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지