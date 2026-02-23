“쿠팡서 28만원 물품 무단결제…정보유출 의심” 경찰 수사의뢰
시민단체가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 23일 결제정보 유출에 대한 추가 조사를 촉구했다. 쿠팡에서 구매한 적 없는 상품이 결제된 사례가 제보됐다.
참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)은 ‘쿠팡 피해신고센터’(신고센터)를 통해 7건의 무단 결제 피해 사례가 접수됐으며 이 중 1건을 서울경찰청에 수사 의뢰했다며 이같이 밝혔다.
이 1건은 신고인이 수사기관의 수사를 원하고 구체적인 입증자료를 제출한 사건이라고 단체는 설명했다. 이들은 지난해 12월 4일부터 지난달 4일까지 한 달간 신고센터를 운영했다.
이들이 경찰에 제출한 수사 의뢰서에 따르면 피해자 김모 씨는 지난해 12월 27일 오전 9시 22분쯤 신용카드로 28만1400원짜리 무선조종비행기가 결제됐다며 신고센터에 제보했다.
김씨는 당시 잠을 자고 있어 결제할 수 있는 상황이 아니었으며 결제할 이유도 없는 물품이라고 센터에 설명했다. 김씨는 쿠팡에 연락해 결제를 취소했으나 누가, 어떻게 자신의 카드를 이용해 결제한 것인지는 답변을 듣지 못했다고 한다.
이 밖에도 “쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 11번 결제와 취소가 반복됐다”라거나 “주문하지 않은 물품이 결제돼 배송됐다”는 등 6건의 제보도 신고센터에 들어왔다.
참여연대와 민변은 개인통관부호 도용, 무단 결제 제보가 여러 건 접수된 데 비춰 결제정보 유출을 의심하고 있다.
앞서 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사고 관련해 피해자들에게 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 개인통관부호는 유출되지 않았다고 공지했으며, 민관 합동조사단의 지난 10일 발표에서도 결제정보 유출은 확인되지 않았다고 공지된 바 있다.
참여연대와 민변은 “개인정보 유출사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구한다”고 말했다.
