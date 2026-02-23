“하나된 전남·광주, ‘광주신산업선’ 철길 구축하자”
광주시, 송정역서 통합 특별법 설명회
지역 산업단지 등 서해안 철도와 연결
무안공항-여수광양항 트라이포드 구축
40년 만에 통합을 앞둔 전남·광주에 지역 산업단지를 아우르는 ‘광주신산업선’을 건설해 호남권 메가시티의 핵심축으로 활용하자는 비전이 제시됐다.
광주시는 23일 오전 광주송정역에서 ‘광주송정역 관련 통합특별법 설명회’를 열고 행정통합 특별법으로 살펴본 광역교통체계 구축 방안을 설명했다.
시는 전남광주통합특별시 특별법 제120조(균형발전을 위한 교통망 구축 특례)에 따라 ‘광주 신산업선(HTX)’ 조기 구축을 제안했다. 또 특별법 135조(교통물류거점 지정에 관한 특례)를 기반으로 글로벌 트라이포트(항공·항만·철도) 구축 비전을 제시했다.
광주신산업선은 광주연구개발특구~진곡·하남산단~광주송정~평동산단~빛그린·미래차 국가산단~영광을 잇는 44.7㎞ 길이의 국가철도다. 신산업선이 구축되면 광주지역 주요 산업거점과 광주송정역, 서해안 철도(건설 예정)를 연결해 산단 내 물류·여객 수송에 기여할 전망이다. 접근성이 개선되고 물류비용이 절감되면서 지역산업을 육성하고 국가 균형발전을 이끌 것으로 기대된다.
시는 신산업선을 이용하면 전남 영광에서 광주까지 짧게는 30분, 길어도 1시간 안에 기차로 움직일 수 있고 장성·함평군민과 영광군민이 환승을 통해 광주 도시철도 1·2·3(광천상무선)호선까지 이용할 수 있다고 설명했다. 설명회에 참석한 박병규 광산구청장은 “신산업선이 장성에서 출발해 광주의 지하철 사각지대를 거쳐 함평·영광으로 이어지는 구상은 시민의 이동권을 획기적으로 넓히는 교통 혁명”이라며 “영광·함평 군민이 30분 안에 광주송정역에 도착하고, 광주 시민이 기차를 타고 서해안으로 향하는 일상이 현실화하면 지역 경제에 무한한 기회가 열릴 것”이라고 기대감을 드러냈다.
광주시는 광주신산선업선을 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업으로 건의한 상태다.
이와 함께 시는 광주송정역과 무안국제공항(가칭 ‘김대중공항’)을 물류거점으로 지정하고, 이미 조성돼 있지만 활성화되지 않은 여수광양항과 3각 축으로 ‘글로벌 트라이포트’를 구축하겠다는 계획도 내놨다.
광주시 관계자는 “광양항은 북극항로의 시작점이 되고, 무안공항은 글로벌 공항이 돼 물류의 거점으로 쓰이면서 국내외 관광객을 유치할 수 있다”며 “광주송정역은 중국횡단 열차 시작점으로 베이징과 시베리아를 거쳐 러시아와 프랑스 파리 등 유럽까지 연결하는 실크로드 익스프레스 출발점으로 만들겠다”고 밝혔다.
강기정 광주시장은 “광주와 전남의 통합은 연결한다는 것이 가장 중요하다”면서 “HTX 신산업선은 대선 공약에 담겨있음에도 5차 철도망 계획에 반영되는 것이 어려웠지만, 특별법 조항에 의해 가능성이 커졌다”며 “트라이포트로 새 통합특별시가 글로벌 물류 허브로 도약할 수 있다”고 강조했다.
