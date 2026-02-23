중국·필리핀에 콜센터 두고 보이스피싱 벌인 일당 검거
중국과 필리핀에서 전화금융사기(보이스피싱)를 벌여 수십억원을 가로챈 일당이 검찰에 넘겨졌다.
대전중부경찰서는 사기 및 범죄단체가입 ․ 활동 및 통신사기피해환급법위반 등의 혐의로 76명을 검거해 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.
이들은 2019년 2월부터 지난해 6월까지 중국 위해시와 필리핀 마닐라에 보이스피싱 콜센터를 두고 은행 직원을 사칭해 대출을 미끼로 62명으로부터 47억원을 편취한 혐의를 받는다.
총책 A씨는 관리책 B씨와 공모해 채무자들을 해외 사무실로 유인한 뒤 여권을 빼앗고 감금한 상태에서 범행에 가담시킨 것으로 드러났다.
가담한 이들 중 일부는 수익금을 나눠갖고, 자발적으로 재차 범행에 가담하기도 했던 것으로 조사됐다.
경찰은 관련 첩보를 입수 후 방대한 분량의 통신, 금융, 출입국, 사건접수 내역을 분석한 끝에 지난해 7월 21일 A씨 등 5명을 검거해 구속했다. 이후 상담원 등 범죄조직원들을 특정해 65명을 추가로 붙잡았다.
경찰은 현재 피해가 확인된 47억원을 포함해 총 범죄 규모가 440억원에 달할 것으로 보고 추가 수사를 이어갈 계획이다. 또 중국에서 대규모 데이터베이스를 관리한 나머지 총책 등 조직원들을 추적할 방침이다.
경찰 관계자는 “최근 문제되고 있는 보이스피싱 범죄조직에 가담한 모든 조직원을 끝까지 파헤쳐 단죄해 보이스피싱이 뿌리를 내리지 못하도록 대처하겠다”며 “유관 부서들과 긴밀히 협력해 국외 도피 사범들에 대한 범인 검거는 물론 범죄 수익 추적·환수까지 최선을 다할 계획”이라고 말했다.
