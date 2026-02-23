“틀려도 괜찮다”…화제 된 지드래곤 카이스트 축사
한국과학기술원(KAIST·카이스트) 기계공학과 초빙 교수로 재직 중인 가수 지드래곤(본명 권지용)이 카이스트 학위수여식(졸업식)에서 졸업생들에게 축사를 전했다.
23일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 지난 20일 대전 카이스트 본원에서 열린 2026년도 학위수여식에서 영상 축사를 통해 졸업생들을 격려했다.
지드래곤은 “여러분은 해냈고 앞으로도 해낼 사람들”이라며 “이제 정답 없는 세상으로 나아간다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 된다”고 했다. 그러면서 “남들과 다른 길을 선택할 용기, 그 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것”이라며 “오늘 자유롭게 시작하라”고 강조했다.
현장에 있던 졸업생들은 환호와 박수로 화답한 것으로 전해졌다.
앞서 지드래곤은 지난 2024년 6월 카이스트 기계공학과 초빙 교수로 임명됐다. 당시 카이스트 측은 지드래곤을 초빙 교수로 임명한 이유에 대해 “최신 과학기술을 K 콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하겠다”고 설명했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사