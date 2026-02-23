대한부정맥학회, 3월 1일 ‘세계맥박의날’ 행사 진행
DDP 어울림광장서 개최
대한부정맥학회는 3월 1일 서울 DDP 어울림광장에서 ‘세계맥박의날(Pulse Day)’ 행사를 진행한다고 23일 밝혔다. 사단법인 공간과나눔과 공동으로 주최하는 이번 행사는 세계 맥박의 날을 기념해 마련됐으며, 부정맥에 대한 올바른 정보 제공과 조기 발견의 중요성을 시민들에게 알리는 데 목적이 있다.
세계맥박의날은 2023년 세계부정맥학회가 출범시킨 글로벌 캠페인이다. 매년 3월 1일을 세계 맥박의 날로 지정해 유럽·아시아·미주·중남미 등 전 세계 심장부정맥 관련 학회들이 함께 참여하는 방식으로 진행된다. 국내에서는 대한부정맥학회가 2026년 세계부정맥학회와 연계해 캠페인을 최초로 개최했으며, 올해는 공간과나눔과 협력해 시민 참여 프로그램 중심으로 운영할 예정이다.
대한부정맥학회 이사장인 서울대학교병원 오세일 교수는 “부정맥은 심장 박동이 불규칙해지는 질환으로, 심방세동 등 주요 부정맥은 뇌졸중 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다”며 “초기 증상이 뚜렷하지 않아 인지율이 낮은 만큼 조기 발견이 중요하다”고 설명했다.
가만히 있는 상태에서 심장이 갑자기 빠르게 뛰거나, 일어설 때 어지럼을 느끼는 증상, 심장이 한 박자씩 건너뛰는 듯한 느낌 등은 부정맥의 대표적인 특징으로 알려져 있다.
다만 이러한 증상을 일시적인 피로로 여겨 지나치는 사례도 적지 않다. 아시아태평양 부정맥 학회 회장인 연세대학교 세브란스병원 박희남 교수는 이러한 상황을 고려해 시민이 직접 심장 건강을 체험하며 이해할 수 있는 프로그램을 마련했다고 밝혔다.
행사장에서는 다양한 전문 의료기기를 체험할 수 있는 프로그램이 운영된다. 검진존에는 뷰노(하티브), 대웅제약, 씨어스 테크놀로지, 에이티센스, 유한양행(휴이노), 삼진, 동아ST(메쥬), 오므론 등 국내 헬스케어 분야 8개 기업이 참여해 심전도 및 혈압 측정 등을 무료로 지원할 예정이다. 행사 대표인 전남대학교병원 이기홍 교수는 현장에서 심전도 판독을 진행하고 부정맥 관련 교육을 실시할 계획이다.
체험존은 부정맥의 개념과 정상 맥박 범위를 안내하는 교육 부스를 시작으로, 러닝머신과 사이클을 활용해 운동 중 심박수 변화를 직접 확인하는 체험 부스, 심장 건강 관련 퀴즈 프로그램 등으로 구성된다.
참여를 독려하기 위한 경품도 마련됐다. 스탬프를 모두 모은 참가자는 현장에서 후원사 경품 패키지를 받을 수 있으며, ‘세계맥박의날’ 한국 인스타그램 계정을 통해 진행되는 추첨 이벤트에도 누구나 참여할 수 있다. 온라인 경품으로는 에어팟과 스타벅스 이용권이 준비되어 있으며, 현장을 방문해 미션을 완료한 참가자 중 일부에게는 추첨을 통해 에어팟 맥스와 에어팟 프로가 제공될 예정이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
