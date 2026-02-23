법무법인 화우, 금감원·딜로이트 출신 인재 대거 영입
법무법인 화우가 글로벌 금융제재 및 자금세탁방지 기준 강화 움직임에 대응하기 위해 금융감독원 및 글로벌 회계법인 출신 인재들을 대거 영입했다.
화우는 23일 박상현 전 금감원 자금세탁방지실장을 고문으로 영입했다고 밝혔다. 박 고문은 금감원에서 약 30년간 근무한 자금세탁방지 분야 전문가다. 2013년 금감원 재직 당시 금융회사 AML 체계 기반을 마련했고, 2021년에는 국내 최초로 가상자산사업자 신고심사 체계를 구축하기도 했다.
딜로이트 안진회계법인 출신 전문가 5명도 화우에 합류했다. 금융산업 컨설팅 부문에서 오랜기간 활동해 온 정민강 수석전문위원과 무역거래기반 자금세탁방지 관련 컨설팅, 금융기관 테러자금조달방지 자문 등을 제공해 온 박형진 수석컨설턴트가 화우와 손을 잡았다.
금융규제 분야에서의 폭넓은 자문 경험과 IT 전문성을 보유한 박지수 수석컨설턴트와 금융기관 내부통제 시스템 분석 및 자금세탁방지 모델 고도화 자문에 능통한 하여명 책임컨설턴트, 자금세탁방지, 정기적 금융정부 자동교환제도 등 금융규제사항 준수 업무 관련 자문을 수행해 온 장이경 컨설턴트도 화우에 영입됐다.
화우는 이번 영입을 통해 금융 컴플라이언스의 모든 단계를 완벽히 커버하는 라인업을 구축한다는 계획이다.
이명수 대표변호사는 “규제 환경의 변화 등으로 인해 금융회사의 자금세탁방지 및 컴플라이언스 내부통제시스템의 재구축 및 혁신이 갈수록 중요한 시점”이라며 “이번에 영입한 뛰어난 전문가들이 모여 출범한 AML/내부통제 솔루션센터는 금융회사들이 법적 리스크로부터 자유로운 환경에서 본업에 집중할 수 있도록 현장에서 즉시 적용 가능한 실효적인 내부통제 가이드라인을 제공하여 금융회사의 든든한 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.
정현수 기자 jukebox@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사