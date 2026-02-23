전북, ‘자산운용 특화’ 가속…KB금융 380명 집적

국민연금 축 금융클러스터 확대

6월 금융위 ‘제3금융중심지’ 지정 여부 주목

전북혁신도시에 위치한 국민연금공단 기금운용본부 전경

김성주 이사장은 “KB금융타운 조성과 금융전문인력 양성을 위한 협약은 금융생태계를 강화하고 자산운용중심도시로 나아가는 기반이 될 것”이라며 “1회성에 그치지 않고 앞으로 협력이 지속돼야 한다”고 말했다.