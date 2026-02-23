전북, ‘자산운용 특화’ 가속…KB금융 380명 집적
국민연금 축 금융클러스터 확대
6월 금융위 ‘제3금융중심지’ 지정 여부 주목
전북특별자치도가 자산운용 특화 금융도시 조성에 나섰다. 전북혁신도시에 자리한 국민연금 기금운용본부를 중심으로 민간 금융기관 집적을 확대하며 ‘제3금융중심지’ 지정 여부를 앞둔 상황이다.
전북도에 따르면 23일 도청에서 김관영 전북지사, 김성주 국민연금공단 이사장, 양종희 KB금융그룹 회장이 참석한 가운데 자산운용 특화 금융생태계 조성을 위한 3자 업무협약을 체결한다. 지난 1월 KB금융이 전북혁신도시에 ‘KB금융타운’을 조성하겠다고 밝힌 데 따른 후속 조치다.
KB금융은 KB증권·KB자산운용 등 핵심 계열사 기능을 혁신도시에 집결시키고, 상주 인원을 기존 250명에서 약 380명으로 확대할 계획이다. 전주 지역 근무 인원까지 포함하면 총 530명 규모다. KB희망금융센터와 KB Innovation HUB 센터를 신설해 금융 취약계층 지원과 스타트업 육성 기능도 강화한다는 방침이다.
국민연금은 민간 운용사와의 협력 체계를 넓히고, 전북도는 인허가 및 행정 지원을 맡는다. 전북은 이를 기반으로 자산운용 중심 금융 클러스터를 구축하고 관련 기업과 인력을 단계적으로 유치한다는 구상이다.
전북은 2017년 국민연금 기금운용본부 이전 이후 글로벌기금관, 금융 빅데이터센터, 핀테크 육성지구 등을 구축하며 기반을 다져왔다. 지난달 29일에는 금융위원회와 사전 협의 후 금융중심지 개발계획을 제출했다. 지정 여부는 이르면 6월 금융위 심의에서 결정될 전망이다.
금융중심지 지정의 핵심 요건은 민간 금융기관 집적 규모와 전문 인력 상주 수준이다. 전북이 국민연금이라는 ‘앵커 기관’을 확보한 점은 강점으로 평가되지만 대형 자산운용사의 추가 집적과 글로벌 네트워크 확장이 병행돼야 경쟁력이 확보될 수 있다는 지적도 나온다.
혁신도시 내 사무공간과 금융 특화 지원시설 확충도 과제로 꼽힌다. 금융권 관계자는 “상징적 이전에 그치지 않으려면 국제금융센터 등 업무시설과 인프라가 함께 확대돼야 한다”고 말했다.
전북은 서울(종합 금융), 부산(해양·파생 특화)에 이은 자산운용 특화 금융중심지를 목표로 한다. 지정이 확정될 경우 고부가가치 금융 일자리 창출과 연관 산업 확대가 기대된다. 반면 지정이 무산될 경우 현재 추진 중인 금융기관 집적 전략과 추가 투자 유치에도 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다.
김성주 이사장은 “KB금융타운 조성과 금융전문인력 양성을 위한 협약은 금융생태계를 강화하고 자산운용중심도시로 나아가는 기반이 될 것”이라며 “1회성에 그치지 않고 앞으로 협력이 지속돼야 한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사