충남 노동계·교육계, ‘행정통합 졸속 추진 중단’ 촉구
충남 지역 노동계와 교육계, 시민사회 단체가 대전·충남 행정통합 추진을 중단할 것을 촉구했다.
민주노총 세종충남지역본부와 충남시민사회단체연대회의 등은 23일 충남도청에서 기자회견을 열고 “공공성 파괴하는 졸속 대전·충남 행정통합을 중단하라”고 요구했다.
이들은 “노동, 교육, 보건복지, 기후에너지 등 10개 넘는 상임위에서 검토해야 함에도 열흘도 안 되는 시간에 국회 행안위만 거쳐 날림으로 처리했다”며 “주민과 시민사회, 노동자 등의 주체와 논의 없이 추진하는 것은 명백히 졸속적인 것”이라고 비판했다.
이어 “특별법의 독소조항들은 향후 노동자의 삶을 파괴할 것”이라며 “경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 적용을 받는 것은 파견법 적용 예외 범위 확대, 유급휴일의 무급화, 고령자와 장애인 고용 의무 미적용 등의 문제를 가져온다”고 말했다.
이들은 또 교육 분야에서는 “자율학교와 영재학교, 특목고, 외국인학교 등이 특권교육을 강화시키고 공교육을 파괴할 것”이라고 밝혔다. 에너지 분야에 대해서도 “전기사업법상 환경부 장관 승인사항인 전기사업의 허가 및 개시, 분할 등을 지자체장에 이관해 민영화의 길을 열어 놓았다”고 덧붙였다.
충남도공무원노조와 충남·대전 교육청노조, 교사노조도 이날 기자회견을 통해 “행정통합은 속도보다 준비와 합의가 우선”이라며 특별법 본회의 강행 중단과 공론화 절차 마련을 요구했다.
최정희 충남도공무원노조 위원장은 “행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아닌 행정과 교육 체계를 전면 재설계하는 중대한 사안”이라며 “저출산·고령화 시대에 지방이 주도적으로 대응해야 한다는 취지에는 공감하지만 현재 논의 방식은 옳지 않다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사