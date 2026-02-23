대구시의회 ‘졸속 행정통합’ 반대…재정·권한 담보 요구
대구시의회는 23일 성명을 통해 “진정한 통합이 전제되지 않은 졸속 행정통합 강행을 단호히 반대한다”고 밝혔다.
대구시의원들은 “2024년 12월 대구시의회가 통합에 동의한 것은 중앙 권한의 실질적 이양, 안정적 재정기반 확보 등의 담보를 전제로 한 결단이었다”며 “그러나 지금 국회에서 추진되는 통합특별법 수정안은 다수의 핵심 특례가 삭제되거나 임의 규정으로 완화되는 등 취지와 방향이 현저히 달라졌다”고 목소리를 높였다.
또 “긴급하게 행정통합을 재추진하게 한 핵심 동력이었던 20조원 규모의 정부 재정 인센티브 방안마저 구체적으로 반영되지 않는 등 명확한 재원 마련 계획도 없다”며 “숫자만 요란한 속 빈 발표에 불과하며 구체적 담보 없는 재정 약속으로는 통합의 실효성을 말할 수 없다”고 밝혔다.
이어 “대구시의회 33석, 경북도의회 60석이라는 구조적 비대칭 속에서 아무 보완 없이 통합되면 대구시민 대표성과 정책 영향력은 약해질 수밖에 없다”고 덧붙였다.
대구시의회는 행정통합의 대의에는 절대적으로 공감하지만 졸속 통합에는 반대한다는 입장을 분명히 했다. 이에 20조원 재정 지원 약속과 명시, 의원 정수 비대칭 문제 해결 등을 요구했다. 만약 요구가 반영되지 않을 경우 다음 단계의 행동을 검토할 것이라고 경고했다.
이날 대구지역 노동·시민단체들도 대구·경북 행정통합 졸속 추진 반대 기자회견을 열었다. 대구시민단체연대회의, 대구경북보건복지단체연대회의, 민주노총 대구본부 등은 대구 중구 더불어민주당 대구시당 앞에서 “국회 법제사법위원회에서 행정통합 특별법안을 통과시키면 본회의로 가게 되는데 정작 당사자인 대구시민, 경북도민 의사는 무시되고 있다”며 “대구시는 4차례에 걸쳐 요식적인 설명회만 개최했고 경북도는 그마저도 진행하지 않았다”고 비판했다.
또 “통합 특별법이 포함하고 있는 독소 조항에 대해서는 일언반구 없이 행정통합이 가져올 장밋빛 미래만 이야기하고 있다”며 “국회는 졸속으로 추진하고 있는 특별법 통과를 중단하고 법안을 폐기해야 한다”고 주장했다.
