씻어 쓰는 ‘다회용기’, 6월부터 영화관·골프장·테마파크로 확대
제주에서 다회용기 사용 범위가 대폭 넓어진다.
제주도는 지난해 공공야영장에서 첫 시행한 다중이용시설 다회용기 보급사업을 올해부터 영화관·골프장·테마파크 등으로 확대한다고 23일 밝혔다. 이에 따라 시설 내 식음 공간에 다회용기를 순차적으로 공급하고, 사용 후 반납·수거·세척을 지원한다.
도는 지난해 공공야영장에 다회용기 다회용기 2만7000개를 보급해 약 0.4t의 플라스틱 폐기물을 줄이는 성과를 거뒀다고 자체 분석했다.
첫 해임에도 일회용품 저감 효과가 있었다고 판단해 올해 예산을 지난해 2억4000만원에서 3억5000만원으로 증액했다. 시설 운영자와 이용객이 별도 비용 부담없이 다회용기를 사용하도록 관련 비용은 모두 예산으로 충당한다. 이는 제주도가 추진 중인 ‘2040 플라스틱 제로’ 정책의 일환이다.
지난해 8월 인구가 밀집한 제주시 연동과 노형동 희망 음식점을 대상으로 배달앱 내 다회용기 서비스를 시범 도입했다. 오는 6월부터는 제주시 전체 도심지역과 서귀포시 일부 지역으로 대폭 확대된다.
배달앱에서 다회용기를 선택하면 스테인리스 용기로 음식이 배달되고, 식사 후 QR코드로 회수를 신청하면 세척업체가 수거해 세척한 뒤 다시 식당에 공급하는 방식이다.
이르면 6월부터 동문야시장에도 같은 방식으로 다회용기가 도입되고, 3월부터는 취약계층 도시락 배달사업의 용기가 전면 다회용기로 전환된다.
특히 올해부터는 다회용기 세척 등에 노인 인력을 고용해 노인 일자리 창출 효과도 기대된다.
이와 함께 연내 관련 조례를 개정해 공공예산이 투입되는 500인 이상 행사에 일회용품 저감 계획 수립을 제도화할 계획이다.
텀블러 이용 활성화를 위해 1컵당 최대 500원을 지원하는 할인 매장 지원 예산도 지난해 1억원에서 2억원으로 확대하고, 매장에 지원한 텀블러 세척기도 지난해 30대에서 45대로 늘린다.
임홍철 제주도 기후환경국장은 “일회용 컵과 식기류 사용을 대체하는 사업으로 탄소중립 실천과 자원순환 사회로 나아가기 위한 의미 있는 첫걸음”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
