제주 사망교사 유가족, 교감·교장 직무유기 고발 ‘왜’
민원 등에 시달리다 숨진 제주 모 중학교 교사의 유가족이 학교 교장과 교감을 직무유기 등의 혐의로 경찰에 고소했다.
유가족은 지난 20일 제주동부경찰서에 고소장을 제출했다고 23일 밝혔다. 유가족은 “아이 아빠가 홀로 시달리다 떠났는데, 정작 제 역할을 다하지 않은 이들에 대해서는 아무도 책임을 묻지 않는 것 같아 결국 우리가 직접 고발에 나서게 됐다”고 말했다.
제출된 고소장에는 직무유기, 허위공문서 작성, 행사 세 가지 혐의가 적시됐다. 학교 민원 응대 책임자로서 직무 집행을 하지 않고, 고인의 병가 요청과 관련해 허위공문서를 작성했다는 내용이다.
유가족은 민원에 시달리던 고인이 극도의 스트레스와 건강 문제로 병가를 요청했으나 교감이 이를 만류해 병가 승인 직무를 유기했고, 교장은 이에 공모했거나 묵인했다고 주장했다.
또한 교감이 병가 요청을 만류한 사실을 누락한 허위 경위서를 사학연금공단 등에 제출해 허위공문서 작성 및 행사에 해당한다고 지적했다.
고인은 지난해 5월 22일 근무하던 학교 건물에서 숨진 채 발견됐다. 사망 3일 전인 5월 19일 두통을 호소하며 병가를 요청했지만, 교감은 민원 처리 후 가는 게 낫겠다며 반려했다.
서울 서이초 교사 사망 사건 이후 교육부가 교장을 중심으로 학교가 공식적으로 민원 대응을 하도록 매뉴얼을 마련했지만, 학교 관리자들은 이를 이행하지 않았다.
국회 국정감사 자료 제출 과정에서는 병가 요청을 고인이 스스로 철회한 것처럼 허위 경위서를 작성해 제출한 사실도 드러났다.
제주도교육청은 지난해 진상조사 결과를 발표하면서 교장과 교감에 대한 경징계를 요청했으나 학교 법인은 교장에게 ‘견책’, 교감에게는 ‘징계없음’을 결정했다. 이에 도교육청은 지난 13일 학교 법인에 재심의를 요청한 상태다.
한편 국과수 심리부검 결과 학생 가족의 과도한 민원과 지속적인 과중 업무가 복합적으로 사망에 영향을 준 것으로 분석됐다.
지난달 사학연금공단은 고인의 죽음과 직무상의 연관성이 상당하다고 보고 순직으로 인정했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사