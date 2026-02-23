황경아 예비후보, 1호 공약은 멈춰선 재개발·재건축 정상화
민주당 광주 남구청장 예비후보
재정비 혁신 TF 설치 등 내세워
황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보는 제1호 공약으로 “멈춰버린 남구 재개발·재건축, 행정 혁신으로 완성하겠다”고 23일 밝혔다.
황 예비후보 측에 따르면 광주 남구는 이미 ‘노후 주거지 밀집 자치구’다. 남구 전체 주택의 준공 20년 이상 노후 주택 비율은 약 60%에 달하고, 일부 구도심 지역은 70%를 넘어선다.
그러나 재개발·재건축은 수년째 답보 상태다. 정비구역 지정 이후 5년 이상 진척이 없는 곳, 추진위원회 승인 후 장기간 계류 중인 구역도 여럿이다. 조합은 갈등을 겪고, 주민은 기다림에 지치고 있다. 그 사이 남구의 도시 경쟁력은 정체됐다는 게 황 예비후보 측 설명이다.
황 예비후보는 “수치가 남구의 현실을 말해준다. 지난 수년간 남구 행정은 ‘절차’를 이유로 속도를 내지 못했고, ‘중립’을 이유로 갈등을 조정하지 않았다. 재개발은 민간사업이지만, 인허가와 도시계획 조정은 행정 권한이다. 행정이 움직이지 않으면 사업은 멈춘다”며 “주민은 기다려주지 않는다. 행정이 결단하지 않으면, 결국 주민의 재산권이 손해 본다. 남구는 지금 인구 정체와 고령화가 동시에 진행 중이다. 젊은 세대는 빠져나가고, 노후 주거지는 늘고 있다. 봉선 일부를 제외한 월산·주월·진월 일대는 주거 노후화와 상권 침체가 맞물려 있다. 기대는 있었지만, 가시적 성과는 부족했다”고 지적했다.
이어 그는 “당선 즉시 구청장 직속 ‘재정비 혁신 TF’를 설치하겠다”면서 “정비구역 전수조사를 실시하고, 100일 내 지연 원인을 공개하며, 인허가 처리 기한을 명문화하겠다”고 강조했다. 또한 “‘재개발 갈등조정위원회’를 상설화해 조합 분쟁을 제도적으로 중재하고, 권역별 정비 로드맵을 공개해 예측 가능한 행정으로 전환하겠다”고 약속했다.
끝으로 황 예비후보는 “남구는 잠재력이 부족한 도시가 아니다. 실행력이 부족했던 도시였다. 이제는 결단의 시간이다”며 “책임 없는 행정을 끝내고, 실행하는 구청장이 되겠다. 멈춰 있는 남구를 다시 움직이겠다”고 포부를 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사