에쓰오일 ‘샤힌’ 가동 임박… 울산 석화업계 ‘생존 공포’

‘샤힌 프로젝트’ 6월 준공 임박

울산 산단에 퍼지는 ‘샤힌 공포증’

울산시 전담 TF 가동하며 ‘밀착 지원’ 나서



대규모 투자가 지역 경제의 엔진이 될 것이라는 전망과 함께 원가 경쟁력을 앞세운 샤힌 프로젝트가 인근 업체들의 생존을 위협할 것이라는 구조조정의 태풍이 예고된 상황이다.

지난 2023년 3월 착공한 샤힌 프로젝트는 온산국가산단 내 약 88만㎡ 부지에 총 9조 2580억 원을 투입하는 초대형 사업이다.

내년 1월 본격적인 상업 운전이 시작되면 에틸렌(180만t)을 비롯해 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 쏟아낸다.

문제는 샤힌의 ‘압도적 효율’이다.

기존 나프타분해설비(NCC) 대비 생산 단가를 30% 이상 낮출 수 있는 최첨단 공법을 도입하면서, 원가 경쟁력이 낮은 울산 내 노후 설비들은 설 자리를 잃게 될 가능성이 크다.

업계에서는 이를 두고 단순한 경쟁을 넘어 기존 업체들의 가동 중단을 강요하는 ‘파괴적 구조조정’의 시작이라 보고 있다.

현재 국내 석화 업계는 중국발 공급과잉에 대응하기 위해 정부 주도로 NCC 감축에 사활을 걸고 있다.

뾰족한 수를 찾지 못하고 ‘각자도생’의 위기감만 깊어지는 모양새다.

고용 시장에도 비상이 걸렸다. 에쓰오일은 샤힌 가동으로 약 400명의 신규 정규직 채용을 전망하고 있지만, 산단 전체의 고용 지표는 오히려 하락할 것이라는 분석이 지배적이다.

저가 물량 공세에 밀린 노후 설비들이 도태될 경우, 수십 년간 숙련된 노동자들이 일터를 떠나야 하는 대규모 실직 사태가 불가피하기 때문이다.

이미 울산 남구가 고용위기 선제대응지역으로 지정될 만큼 상황이 절박한 가운데, “샤힌이 만드는 일자리보다 사라질 일자리가 더 많을 것”이라는 우울한 전망이 나온다.

시는 현장에서 대규모 인력 투입에 따른 안전 관리와 준공 후 원료 수급 체계 변화 등 현장의 목소리를 청취하며 밀착 지원을 약속했다.

시 관계자는 “샤힌 프로젝트의 성공적인 안착을 돕는 동시에, 지역 석화 산업 전체가 상생하며 연착륙할 수 있는 방안을 다각도로 모색하겠다”고 말했다.