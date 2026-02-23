[속보] ‘李 대통령 설전’ 이학재 인천공항공사 사장 사의
이학재 인천국제공항공사 사장이 임기를 4개월 앞두고 사의를 표명했다.
인천국제공항공사는 23일 “이 사장이 사의를 표명해 25일 이임식을 개최할 예정”이라고 밝혔다.
이 사장은 6월 열리는 지방선거에서 국민의힘 인천시장 후보로 출마할 것으로 전해졌다. 이 사장의 당초 임기는 6월 19일까지다.
2023년 윤석열정부에서 임명된 3선 의원 출신인 이 사장은 최근 공항 보안검색, 인사권 등을 두고 이재명정부와 대립을 벌여왔다.
앞서 이재명 대통령은 지난해 12월 국토교통부 등의 업무보고에서 이 사장에게 책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위에 대한 단속 대책을 물었으나 명확한 답변이 나오지 않자 공개 질타한 바 있다.
당시 이 대통령은 “100달러짜리를 책갈피처럼 끼워 나가면 (공항 검색에) 안 걸린다는 게 사실이냐”고 물었고, 이 사장이 서면 자료를 보며 답변하려고 하자 이 대통령은 “써준 것만 읽지 마시라”고 지적했다.
이 사장은 이후 페이스북에 올린 글에서 “이 일로 온 세상에 ‘책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다’는 사실이 알려진 것”이라고 썼다.
이 사장은 이후에도 청와대와 국토부가 인천공항 인사에 불법적으로 개입하고 있다며 공세를 폈다.
