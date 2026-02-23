충남도, 3∼5월 자살 예방 홍보·캠페인 운영
충남도는 자살을 예방하기 위해 오는 28일까지 자살 예방 집중 홍보와 캠페인을 진행한다고 23일 밝혔다.
보건복지부가 최근 발표한 2024년 사망원인통계에 따르면 충남의 인구 10만 명당 자살률은 34.8명으로, 제주(36.3명)에 이어 전국에서 두 번째로 높다.
도는 특히 전세계적으로 자살지수가 높아지는 봄철(3∼5월)을 앞두고 자살에 대한 경각심을 높이기 위해 이번 홍보와 캠페인을 추진한다고 설명했다.
이 기간 도는 시·군 보건소와 정신건강복지센터와 자살예방 홍보·캠페인을 진행한다. 또 경찰·소방, 자살예방 관계·유관기관, 교육지원청에 자살 예방 포스터와 리플릿을 배포해 도움을 받을 수 있는 기관의 정보를 안내한다.
농협중앙회 충남세종본부와는 지역 농·축협 2300여대의 자동화기기(ATM)를 활용한 자살예방 홍보를 추진한다. 자살의 주요 동기인 ‘경제생활문제’에 어려움을 겪는 취약계층과 고위험군 발굴, 범사회적 자살예방 홍보활동을 펼칠 예정이다.
도는 또 자살을 예방하기 위해 연말까지 지역맞춤형 자살예방사업 온기우편함 운영, 자살예방 홍보 콘텐츠 제작·배포, 자살예방 인식개선과 청년 자살예방을 위한 텔레비전 광고 송출 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.
김은숙 도 건강증진식품과장은 “자살 위험이 높은 봄철을 맞아 적극적인 예방 활동과 생명존중 문화 확산에 힘쓸 것”이라며 “도는 지역사회와 함께 생명존중 문화를 확산하고, 도민들이 위기 속에서도 희망을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사