인천시, 다른 시·도 중·고교 입학생 교복비 31만원 지원
인천시는 다른 시·도의 중·고등학교 등에 입학하는 인천 거주 학생에게 교복 구입비를 지원한다고 23일 밝혔다.
지원 대상은 입학일 기준 인천에 주민등록이 돼 있으며 다른 시·도에 있는 중·고교 또는 등록 대안교육기관의 중·고교 과정에 입학한 1학년생이다.
지원 금액은 학칙 등에 규정된 교복 구입비용 실비다. 1명당 최대 31만원까지 지원된다. 다니는 중·고교 지역의 시・도 및 교육청 등에서 입학지원금이나 교복구입비 등을 지원받은 경우에는 대상에서 제외된다.
신청 접수는 다음 달 3일 오전 9시부터 5월 29일 오후 6시까지 이뤄진다. 시 홈페이지를 통해 온라인으로 신청 가능하다. 신청 과정에선 주민등록등본, 재학증명서, 교복 착용 규정, 교복 구입 영수증(품목·금액 명시), 통장 사본 등 구비서류를 첨부해야 한다.
시는 서류 심사와 중복 지원 검토를 거쳐 6월 말 지원 대상을 확정하고 교복 구입비를 지급할 예정이다. 신청 및 접수에 관한 자세한 사항은 시 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 시 교육협력담당관실로 하면 된다.
앞서 시는 2019년부터 학부모의 교육비 부담을 줄이기 위해 인천시교육청과 함께 전국 최초로 인천지역 내 중·고교 무상교복 지원사업을 시행하고 있다. 또 형평성을 위해 인천에 주소를 두고 다른 지역의 중·고교 등에 입학하는 학생에게도 2023년부터 전액 시비로 교복구입비를 지원 중이다.
이윤정 시 교육협력담당관은 “학교 소재지와 관계없이 인천시 학생 모두에게 혜택이 돌아가는 교복 지원사업을 통해 학부모의 경제적 부담을 덜 수 있기를 기대한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
