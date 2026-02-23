조희대 “사법개혁 3법, 80년 제도 바꾸는 것…공론화 필요”
조희대 대법원장이 더불어민주당의 법왜곡죄·재판소원법·대법관 증원 등 이른바 사법개혁 3개 법안 처리 방침에 대해 ‘사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 문제’라며 재차 공론화가 필요하다고 밝혔다.
조 대법원장은 23일 출근길에서 ‘사법개혁 3법’과 관련한 취재진 질문에 “이번 법안들은 대한민국 사법부가 생긴 이래 80년 가까이 이어져 온 사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것”이라고 밝혔다.
이어 “헌법 개정 사항에 해당할 수 있는 중대한 내용이고 국민들에게 직접적으로 피해가 갈 수 있는 문제”라며 “일부에서 독일의 경우를 예로 들고 있지만 우리 헌법은 독일과 내용이 완전히 다르다”고 말했다.
조 대법원장은 “공론화를 통해 각계각층의 전문가 의견과 국민 의견을 폭넓게 듣고 충분한 토론을 거쳐서 결정하는 게 바람직하다는 점을 국민들과 국회에 거듭 말씀드리고 싶다”고 강조했다.
민주당은 전날 국회에서 의원총회를 열고 사법개혁 3법에 대해 법제사법위원회에서 통과한 안대로 본회의에서 처리하기로 합의했다.
법안들은 이달 24일부터 내달 3일까지 본회의에 상정돼 처리될 전망이다.
앞서 조 대법원장은 지난 12일에도 관련 법안 추진에 대해 “국민에게 엄청난 피해가 가는 문제”라며 공론화 필요성을 강조했다.
재판소원법은 기존 헌법소원심판 청구 대상에서 제외됐던 법원 재판을 심판 대상에 포함시키도록 헌법재판소법을 개정하는 것이 핵심이다.
대법원 판결을 두고 헌재에서 재판의 위헌성이나 기본권 침해 여부 등을 한 차례 더 다툴 수 있도록 하는 것이다. 법조계에선 법안 개정이 될 경우 사실상 ‘4심제’가 되는 것이라며 위헌 요소가 있다는 주장이 나온다.
법원조직법 개정안은 대법관 수를 기존 14명에서 12명 늘린 26명으로 증원하는 내용을 담고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
