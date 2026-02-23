李, ‘소년공 동지’ 룰라 방한에 “내 인생과 너무 닮아”

나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영한다”고 덧붙였다.

이재명 대통령이 23일 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령에게 "소년노동자 출신으로, 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온몸으로 증명했다"며 극진한 환영 인사를 했다.이 대통령은 이날 오전 엑스(옛 트위터)에 "존경하는 룰라 대통령님의 대한민국 국빈 방문을 온 국민과 함께 열렬히 환영한다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민과 함께 강건하게 부활해 이제는 브라질을 부활시키고 있다"며 "삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다"며 친근감을 표했다.이어 "룰라 대통령님의 그 올바름과 치열함, 불굴의 도전과 용기로 브라질이 크게 융성할 것을 믿어 의심치 않는다"며 "세계 민주주의 역사에서 길이 남을 룰라 대통령님의 삶과 투쟁, 성취를 응원한다"고 강조했다.그러면서 "