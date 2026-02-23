대전시민 71.6% “행정통합 주민투표 필요하다”
대전시민 10명 중 7명이 행정통합 추진 과정에서 주민투표가 필요하다고 응답한 것으로 나타났다.
23일 대전시에 따르면 지난 20∼22일 시내 거주하는 만 18세 이상 남녀 2153명을 대상으로 대전·충남 행정통합 관련 시민 인식과 요구에 관한 설문조사를 시행한 결과 71.6%가 주민투표가 필요하다고 응답했다.
행정통합에 대해서는 반대가 41.5%로 찬성(33.7%)보다 7.8% 포인트가량 높았다.
지역별로는 유성구의 반대 비율이 46.6%로 가장 높았고, 서구가 43.6%로 그 뒤를 이었다. 연령대별로는 30대와 18∼29세의 반대 응답이 각각 53.4%, 51.1%로 높게 나타났다.
행정통합에 반대하는 이유로는 ‘지역 간 갈등 심화’가 29.4%로 가장 많았고, ‘주민 의견 수렴 절차 부족’이 26.7%, ‘대전 정체성 훼손’이 15.7%로 그 뒤를 이었다.
반면 통합에 찬성한 응답자들은 ‘행정 효율화’ 46.4%, ‘수도권 일극 체제 해소’ 25.3%, ‘주민 편의 증대’ 15.7% 등을 이유로 꼽았다.
통합 시기와 관련해서는 ‘5년 이상 장기 검토 후 추진’이 38.4%로 가장 많았다. 또 ‘2년 후 출범’ 26.5%, ‘올해 7월 출범’ 25.7% 등이 그 뒤를 이었다.
이장우 대전시장은 “행정통합이 절차적 정당성이 결여된 상태에서 무리하게 추진되면서 많은 문제점들이 발생하고 있다”며 “고도의 자치권과 재정권 이양이 빠진 ‘껍데기 통합’, 몇 년짜리 한시 특례에 그치는 졸속 통합은 오히려 지역 갈등을 키우고 통합 취지를 훼손할 수 있다”고 말했다.
이 시장은 이어 “시민 다수가 요구하는 만큼 행정통합 추진 과정에서 주민투표를 실시해 직접적인 민의를 확인하는 절차가 반드시 필요하다”고 강조했다.
앞서 시는 시의회 임시회에서 채택된 ‘대전·충남 행정통합 주민투표 시행 촉구 결의안’과 타운홀미팅 등을 통해 수렴된 시민 의견을 반영해 지난 11일 정부에 주민투표 실시를 건의했으나, 행정안전부로부터 회신이 없는 상태다.
시는 행정통합 졸속 추진에 항의하기 위해 24일 시민단체와 함께 국회를 방문할 계획이다.
