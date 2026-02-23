임실 오수의견 캠핑장, 개장 1년 만에 반려동물 관광지 자리매김
총 방문객 2795명·반려동물 1062마리 집계
5월 ‘임실N페스타’ 연계 체류형 관광 확대 기대
전북 임실군 오수의견 국민여가 캠핑장이 개장 1년이 채 되지 않아 반려동물 동반 관광지로 빠르게 자리 잡고 있다. 오수는 신라 충견 설화가 전해지는 ‘의견(義犬)’의 고장으로 알려져 있다.
23일 임실군에 따르면 지난해 7월 개장 이후 현재까지 약 1000여 가구가 캠핑장을 이용했으며, 총 방문객 2795명, 동반 반려동물 1062마리가 다녀간 것으로 집계됐다. 반려동물 동반 여행 수요를 반영한 체류형 관광 모델이 일정 부분 성과를 내고 있다는 평가다.
캠핑장은 숙박 기능을 넘어 반려문화 확산을 위한 체험형 프로그램을 운영하며 차별화를 꾀하고 있다. 반려가족 참여 행사인 ‘할로윈 펫스타’와 유기견 교감 프로그램 ‘안고가개’는 방문객 호응을 얻으며 지역 특색을 살린 콘텐츠로 주목받고 있다.
시설 운영 측면에서도 반려동물 동반 구역과 일반 이용 구역을 구분해 조성하고, 위생 관리와 안전 점검을 강화하는 등 이용 편의 개선에 힘을 쏟고 있다.
군은 오는 4월부터 10월까지 아웃도어 스포츠와 연계한 반려견 캠프 프로그램을 운영해 사계절 체류형 관광 기반을 넓힐 계획이다.
또 5월 1일부터 3일까지 오수의견 관광지 일원에서 ‘2026 임실N페스타’를 개최한다. 반려견 운동회와 패션쇼, 반려동물 동반 열차 관광 프로그램 등 다양한 참여형 콘텐츠가 마련될 예정이다.
심 민 군수는 “오수의견 국민여가 캠핑장은 반려동물 동반 관광을 넘어, 지역과 문화가 함께 성장하는 복합관광 플랫폼”이라며 “앞으로도 안전성과 편의성을 강화하고 특화 프로그램을 지속 발굴해 누구나 만족하는 전국 대표 여가 명소로 발전시키겠다”고 말했다.
임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
