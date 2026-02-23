‘현지누나’ 논란 ‘찐명’ 김남국, 민주당 대변인 임명

김남국 전 대통령실 국민디지털소통비서관. 연합뉴스

김 대변인은 국회의원으로 재직 중 가상자산(코인)을 보유하고 있으면서 재산으로 등록하지 않은 혐의로 기소됐다가 1·2심에서 모두 무죄 판결을 받기도 했다.