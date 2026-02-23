트럼프 새 15% 관세에 웃는 나라는 어디?
도널드 트럼프 미국 대통령이 새롭게 도입한 15% 글로벌 단일 관세 체제에서 브라질과 중국이 가장 큰 혜택을 볼 것이라는 분석이 나왔다.
22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 무역 연구기관 세계무역경보(GTA)는 트럼프 대통령의 글로벌 관세가 각국에 미칠 영향과 관련해 이같이 밝혔다.
브라질은 15%의 글로벌 관세가 적용될 경우 이전보다 평균 관세율이 13.6% 포인트 하락하는 것으로 나타났다. 중국은 7.1% 포인트 하락해 두번째로 큰 인하 폭을 기록했다.
인도와 캐나다, 멕시코 등 트럼프 대통령 취임 이후 무역 분야에서 집중 압박을 받았던 국가들도 이득을 볼 전망이다. 요하네스 프리츠 GTA 대표는 “중국과 브라질, 멕시코, 캐나다 등 행정명령의 표적이 됐던 국가들이 가장 큰 관세 인하 혜택을 받게 됐다”고 말했다.
동남아시아의 베트남과 태국, 말레이시아 등도 평균 관세 부담이 완화되는 국가로 분류됐다. 이들 국가는 의류와 가구, 장난감 등 제조업 기반 수출에서 경쟁력을 갖추고 있어 단일 관세 체제의 반사이익을 얻을 수 있다는 평가다.
반면 한국과 유럽, 일본 등 미국의 전통적 동맹국들은 철강과 알루미늄, 자동차 등 별도 품목 관세가 유지되는 상황에서 추가 부담을 떠안을 가능성이 제기됐다.
특히 영국은 기존에 확보했던 10% 수준보다 높은 관세를 적용받아 평균 관세율이 2.1% 포인트 상승하며 주요 교역국 중 가장 큰 타격을 입을 것으로 분석됐다.
트럼프 행정부와 15% 관세율에 합의했던 유럽연합(EU)은 평균 관세율이 0.8% 포인트 높아질 것으로 전망된다. 회원국 중에서는 이탈리아와 프랑스의 피해가 클 것으로 예상된다.
GTA는 한국과 일본 역시 새로운 단일 관세 체제에서 평균 관세율이 EU의 0.8% 포인트보다는 적지만 다소 상승할 것으로 내다봤다.
앞서 미 연방대법원이 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 상호관세에 대해 위법 판결을 내리자, 트럼프 대통령은 전 세계를 상대로 15% 글로벌 단일 관세를 도입하겠다고 발표했다. 이 새로운 관세 조치는 미 의회의 추가 승인이 없으면 150일 동안만 효력을 갖는다.
