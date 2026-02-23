낙동강 녹조라떼 퇴치…대구시 ‘녹조 계절관리제’ 도입
대구시가 매년 반복적으로 출현해 시민들의 눈살을 찌푸리게 하는 낙동강 녹조를 퇴치하기 위해 녹조 감시·예방 시스템을 본격적으로 가동한다.
시는 올해부터 낙동강 녹조 상시화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘녹조 계절관리제’를 도입한다고 23일 밝혔다.
녹조는 부영양화된 호수나 유속이 느린 하천 등에 부유성 조류가 대량 증식해 물빛이 녹색으로 보이는 현상이다. 대구를 지나는 낙동강도 10년 이상 매년 녹조가 발생해 문제가 되고 있다. 시는 녹조 발생을 사전에 억제하기 위해 기온 상승과 강수량 변화로 녹조 발생이 많은 5~10월 오염원 관리와 수질 개선 대책을 집중 추진할 방침이다.
제도 시행 기간에 하천 주변 오염원을 점검하고 하·폐수 처리시설 방류수 수질을 집중 관리한다. 드론을 활용한 조류 발생 모니터링도 병행해 하천 수질을 상시 확인할 계획이다. 기초단체, 관련 기관과 함께 녹조 계절관리제 추진단도 구성해 조류 발생 시 현장에서 신속하게 대응할 방침이다.
조류경보제도 한층 강화해 운영한다. 조류경보제는 하천 등에서 유해 남조류가 과다 증식할 경우 조류 농도에 따라 관심, 경계, 조류대발생 단계로 구분해 경보를 발령하는 제도다. 측정 지점에서 유해 남조류 세포수(cell/㎖)가 1000개 이상이면 관심, 1만개 이상이면 경계, 100만개 이상이면 대발생 단계가 발령된다. 시는 올해부터 경계 단계 이상 발령될 경우 조류 독소를 추가 분석하는 등 관리 기준을 높일 계획이다.
장재옥 대구시 맑은물하이웨이추진단장은 “녹조 문제는 기후변화로 인해 더 심화될 가능성이 높은 만큼 사후 대응이 아닌 계절별 선제 관리가 중요하다”며 “철저한 모니터링과 단계별 대응을 통해 시민이 안심할 수 있는 물 환경을 조성할 것”이라고 말했다.
한편 시는 수돗물 안전성 확보를 위해 검사 항목을 확대하기도 했다. 대구시 상수도사업본부는 올해부터 원수·정수 검사 항목에 잔류성이 큰 과불화화합물 2종을 추가했다. 또 낙동강 수계에 존재할 가능성이 있는 미규제 오염물질에 대한 추적 분석과 신종 물질 특별 관리도 시행하기로 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
