5호선 김포·검단 연장 청원 5만 돌파…예타 발표 기대감

서울지하철 5호선 김포·검단 연장 촉구 국회 국민동의청원이 5만명을 넘어서면서, 장기 지연 중인 신속 예비타당성조사 발표가 이뤄질지 관심이 집중되고 있다.
국회 국민동의청원에 따르면 23일 오전 10시 기준 ‘수도권 서북부 광역교통 불균형 해소를 위한 서울 지하철 5호선 연장 사업의 국회 차원 점검 및 추진 촉구에 관한 청원’의 참여 인원은 5만1275명으로 집계됐다.
청원은 5만명 이상 동의를 얻으면 소관 상임위원회에 회부돼 정식 심사 절차를 밟는다. 이에 따라 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 시민 요구를 바탕으로 국회 논의 단계에 오르게 됐다.
이번 청원은 시민들의 자발적 참여에서 시작됐다. 온라인 동의를 기반으로 1인 시위, SNS 홍보, 아파트 단지와 지하철 역사 주변 QR코드 배포, 오프라인 서명운동으로 확산됐다.
시민들은 반복되는 출퇴근 혼잡과 교통 안전 문제를 이유로 “지금이 아니면 늦는다”며 절박한 목소리를 냈다. 집회에 참여한 한 시민은 “생활과 안전 문제를 아이들에게까지 미루고 싶지 않다”고 말했다.
김포시도 행정력을 총동원해 청원 참여를 지원했다. 특히 김병수 김포시장은 앞서 5호선 연장을 위해 5500억원을 김포시가 부담하겠다고 공식 선언하며 정부를 압박하기도 했다. 김 시장은 “광역철도 사업은 타이밍이 무엇보다 중요하다”며 시민과 함께 5호선 연장을 반드시 이끌어내겠다는 강한 의지를 밝혔다.
이어 김포시는 카카오톡 메시지 발송, 블로그·SNS 게시물, 골드라인 역사 내 공식 포스터 부착, 공공게시대 현수막 게시, 아파트 단지 홍보 영상 송출 등 생활권 중심 홍보도 진행했다.
청원 5만명 달성에 시민들은 ‘국민청원 달성 선언문’을 발표하며 정부의 신속한 대응을 촉구했다. 선언문에서는 “김포시민의 간절함이 증명됐다. 이제 정부가 50만 시민의 이름으로 응답해야 한다”며, 이번 결과가 단순한 수치가 아니라 장기 지연된 예타 발표를 앞당기기 위한 시민의 엄중한 요구임을 강조했다.
지역 시민단체인 김포검단시민연대도 이날 별도 성명을 내고 신속 예타 발표를 촉구했다. 김검시대는 “2024년 6월 돌입한 5호선 연장 신속예타는 2년이 다 되어가도록 뚜렷한 이유도 없이 발표를 미루고만 있다”고 비판하며 시민 안전과 생활권 개선을 위해 예타 발표를 촉구했다.
김포시 관계자는 “이번 국회 국민동의청원은 시민들이 스스로 나서고, 작은 행동을 모아 만들어낸 큰 결과”라며 “쉽지 않은 5만명의 참여를 단기간에 이끌어냈다는 점에서 시민들의 열정과 결집력이 얼마나 강한지를 다시 한 번 확인할 수 있었다”고 말했다. 이어 “시민들이 보여준 간절함이 반드시 좋은 결과로 이어질 것으로 기대하고 있다”며 “시민과 함께 5호선 연장을 위해 끝까지 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.
