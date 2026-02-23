5호선 김포·검단 연장 청원 5만 돌파…예타 발표 기대감

시민 적극 참여로 청원 달성…예타 발표 기대감

김병수 시장 5500억 부담 선언, 추진 힘 실려

“시민의 간절함 증명…장기 지연 예타 발표해야”

김병수 김포시장이 지난 2일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 서울지하철 5호선 김포 연장 사업의 조속한 예비타당성조사 통과를 촉구하고 있다. 박재구 기자

서울지하철 5호선 김포·검단 연장 관련 국회 국민동의청원 게시글. 국회전자청원 캡처

국민청원 달성 선언문. 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 청원 독려 사이트 캡처

시민 안전과 생활권 개선을 위해 예타 발표를 촉구했다.