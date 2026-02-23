시사 전체기사

장동혁 “李대통령 공소취소 모임은 미친 짓”

입력:2026-02-23 10:22
수정:2026-02-23 10:25
장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 더불어민주당의 이재명 대통령 공소 취소 모임 출범과 관련해 “여권의 대부 유시민 작가의 표현을 빌리면 한마디로 미친 짓”이라고 비판했다.

장 대표는 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “오늘 민주당 의원 104명이 참여한 이재명 대통령 공소 취소 모임이 출범식을 연다고 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “법원은 (대통령) 불소추특권의 소추가 (검찰의) 공소 유지는 포함되지 않고 공소 제기만 의미한다고 판결했고, 그렇기 때문에 수사도 가능하다고 했다”며 “헌법에 규정된 불소추특권을 내세워서 재판을 멈춰 세웠지만 그 법적 근거가 사라졌으니 재판을 재개해야 한다”고 주장했다.

이어 “1월 말에 발표된 여론조사에서도 국민 과반이 이 대통령 재판은 재개돼야 한다고 답했다“며 ”민주당은 이 대통령만 바라볼 게 아니라 국민도 바라보길 바란다”고 밝혔다.

신동욱 최고위원도 “민주당 의원 104명의 이 대통령 공소취소를 위한 모임 결성은 참 부끄럽고 있을 수 없는 일이다. 범죄단체를 결성하는 일과 다르지 않다”고 말했다．

민주당 의원 104명이 참여하는 공소취소 모임은 지난 13일 출범했다.

공소취소 모임은 이 대통령에 대한 검찰 기소를 정치적 목적의 표적수사 및 조작기소로 명시하고, 즉각적인 공소취소와 사건 전반에 대한 국정조사 추진의 필요성을 알릴 계획이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

