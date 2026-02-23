시사 전체기사

美 관세 불확실성에 달러 환율 1430원대 터치

입력:2026-02-23 09:59
수정:2026-02-23 10:21
23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 환율과 코스피 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

원·달러 환율이 미국 관세 정책의 불확실성에 따른 달러 약세 영향으로 하락했다.

23일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시5분 기준 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 7.1원 내린 1439.5원을 기록했다. 환율은 전날보다 3.6원 하락한 1443.0원으로 출발한 뒤 장중 낙폭을 확대했다.

지난 주말 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과가 위법하다고 판단했고, 트럼프 대통령이 글로벌 15% 관세 등 추가 조치를 발표하며 불확실성이 커진 것이 달러 약세를 견인했다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 20일 98선 위에 있다가 큰 폭으로 하락해 전날보다 0.348 내린 97.304 수준을 나타냈다.

미국의 엇갈린 경제 지표도 영향을 미쳤다. 미국 상무부는 지난 20일(현지시간) 작년 4분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 전기 대비 연율 1.4%로 집계됐다고 발표했다.

이는 시장 전망치(2.5%)를 크게 밑도는 수치로 경기 둔화 우려를 키웠다. 반면 같은 날 발표된 미국의 작년 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승해 시장 전망치(2.8%)를 웃돌며 인플레이션 경계감을 높였다.

전문가들은 정책 및 지정학적 변수로 하락 폭이 제한될 것으로 내다봤다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 932.90원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 932.00원보다 0.90원 상승했다. 엔·달러 환율은 전날보다 0.761엔 내린 154.303엔을 기록했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

