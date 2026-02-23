美 관세 불확실성에 달러 환율 1430원대 터치

23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 환율과 코스피 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 932.90원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 932.00원보다 0.90원 상승했다. 엔·달러 환율은 전날보다 0.761엔 내린 154.303엔을 기록했다.