美 관세 불확실성에 달러 환율 1430원대 터치
원·달러 환율이 미국 관세 정책의 불확실성에 따른 달러 약세 영향으로 하락했다.
23일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시5분 기준 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 7.1원 내린 1439.5원을 기록했다. 환율은 전날보다 3.6원 하락한 1443.0원으로 출발한 뒤 장중 낙폭을 확대했다.
지난 주말 미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과가 위법하다고 판단했고, 트럼프 대통령이 글로벌 15% 관세 등 추가 조치를 발표하며 불확실성이 커진 것이 달러 약세를 견인했다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 20일 98선 위에 있다가 큰 폭으로 하락해 전날보다 0.348 내린 97.304 수준을 나타냈다.
미국의 엇갈린 경제 지표도 영향을 미쳤다. 미국 상무부는 지난 20일(현지시간) 작년 4분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률이 전기 대비 연율 1.4%로 집계됐다고 발표했다.
이는 시장 전망치(2.5%)를 크게 밑도는 수치로 경기 둔화 우려를 키웠다. 반면 같은 날 발표된 미국의 작년 12월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승해 시장 전망치(2.8%)를 웃돌며 인플레이션 경계감을 높였다.
전문가들은 정책 및 지정학적 변수로 하락 폭이 제한될 것으로 내다봤다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 932.90원으로 전 거래일 오후 3시 30분 기준가인 932.00원보다 0.90원 상승했다. 엔·달러 환율은 전날보다 0.761엔 내린 154.303엔을 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
