전한길 “서글플 뿐”… 태진아·이재용 콘서트 불참 통보

보수 유튜버 전한길씨가 주최하는 음악회에 가수 태진아에 이어 이재용 전 아나운서와 소프라노 정찬희도 출연 불가를 통보했다. 전씨는 특히 태진아 소속사가 자신을 고발한다는 소식을 전하면서 “이런 현실이 서글플 뿐”이라고 전했다.
23일 연예계에 따르면 태진아와 이 전 아나운서는 오는 3월2일 경기 고양 킨텍스에서 열리는 ‘3·1절 기념 자유 음악회’에 불참을 통보했다.
이 전 아나운서는 문화일보와 통화에서 “제게 전화했던 주최사 대표에게 엄중 경고하고 ‘포스터를 빨리 내리라’고 했다”면서 “정치적 행사에 참여할 생각은 없다”고 말했다.
정찬희는 SNS에 “저는 이 공연에 출연하지 않는다”면서 “구두로 3·1절 음악회 출연 부탁을 받아서 출연을 하기로 했는데 지금 올린 이 포스터를 이틀 전 지인분이 보내주셔서 알게 됐다”고 설명했다.
앞서 전한길 측은 태진아, 이 전 아나운서, 정찬희 등의 모습이 담긴 ‘3·1절 기념 자유 음악회’ 포스터를 공개했다.
태진아 측은 이와 관련 “태진아는 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다”면서 “사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 ‘전한길 뉴스’에 대해서도 법적 대응할 것”이라고 전했다.
전한길은 이날 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 “태진아씨에 이어 이재용 아나운서도 자유 콘서트 출연 불가 통보를, 태진아 소속사 측에서는 행사업체가 아니라 저를 고발까지 (한다)”면서 “다른 아티스트들도 전화도 받고, 다들 부담이 너무나 클 것”이라고 했다.
이어 “연예인들이 무슨 잘못이 있겠냐. 이렇게 공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 이재명 정권 치하의 이 현실이 서글플 뿐”이라고 적었다.
전씨는 그룹 ‘슈퍼주니어’의 최시원을 공개 초청하기도 했다.
그는 자신의 유튜브 채널에서 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 개최를 홍보하면서 최시원에 대해 “개념 있고 진정성이 느껴지는, 혼이 뜨거운 연예인”이라고 추켜세우고 “최시원씨가 볼지는 모르겠지만 공식적으로 제안한다. 1만 명 규모의 대형 콘서트인 ‘자유 콘서트’에 한 번 와주시면 정말 속이 시원하겠다”고 요청했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
