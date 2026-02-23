한국미즈노, 한정판 ‘MX FORGED 블랙 에디션’ 아이언 출시
한국미즈노가 2026년 신제품으로 정통 연철 단조 아이언 'MX FORGED'를 기반으로 한 '한정판 MX FORGED 블랙 에디션’ 아이언을 출시한다.
MX 시리즈는 한국 골퍼들을 위해 특별 설계된 한국 전용 라인업으로 시작하여 현재 글로벌 라인으로 확대된 모델이다. 미즈노 골프의 정통 연철 단조 아이언의 계보를 이어온 스테디셀러다.
이번 블랙 에디션은 해당 계보에서 MX FORGED와 동일한 퍼포먼스를 유지하면서, 헤드부터 샤프트·그립까지 블랙 컬러로 통일하여 세련미를 높인 한정판 모델이다.
미즈노의 한정판 블랙 에디션은 MX-90 포지드 블랙 리미티드 에디션(2022)과 MX-1 포지드 블랙 에디션(2024)에 이어 이번 MX FORGED 신제품에 이르기까지 탁월한 타구감이라는 실용적 가치와 세련된 올 블랙 스타일이라는 미적 가치를 동시에 충족시킨다.
이번 '한정판 MX FORGED 블랙 에디션’ 아이언에는 미즈노의 세계 특허 공법인 '그레인 플로우 포지드 HD(Grain Flow Forged HD, GFF HD)'가 적용됐다. 임팩트 시 길고 맑게 울리는 미즈노 특유의 타구음을 구현했다.
소재는 고품질 연철 'S25CM(1025E)'이 사용됐다. 인과 황 등 불순물 함유량을 일본 JIS 규격보다 현저히 낮은 수준으로 억제한 순수 연철로, 강도와 인성이 높고 가공성이 뛰어나 헤드의 라이각과 로프트 수정도 용이하다.
또 MX FORGED의 설계 철학을 그대로 계승해 번호별 최적의 헤드 밸런스를 구현한 '플로우 쉐입(Flow Shape)' 설계를 적용했다. 롱·미들 아이언(#4~8)은 안정적인 어드레스와 쉬운 볼 컨택을 지원, 쇼트 아이언(#9~PW)은 방향성과 컨트롤 성능을 강화했다.
'한정판 MX FORGED 블랙 에디션’ 아이언의 가장 두드러지는 특징은 헤드부터 샤프트와 그립까지 일관된 블랙 컬러로 통일한 외관 완성도다.
헤드는 니켈 크롬 도금과 사틴 처리 후 'Black IP(Limited Edition)' 마감으로 마무리했으며, 내식성과 내구성이 뛰어나고 스크래치에도 강해 오랜 사용 후에도 블랙 특유의 고급스러운 질감을 유지한다.
스톡 샤프트로는 고강도 스틸 샤프트인 'NEW NS PRO 950GH HT BLACK(S)'을 채용했다. 킥포인트는 HIGH 포지션으로 설계되어 안정적인 탄도를 구현하며, 중량은 98g(컷 전)으로 컨트롤과 비거리의 균형을 추구한다.
'한정판 MX FORGED 블랙 에디션’ 아이언은 한국미즈노 전국 공식 대리점에서 만나볼 수 있다. 제품에 대한 자세한 정보는 한국미즈노 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사