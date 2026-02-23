정청래 “장동혁에 ‘충남대전 행정통합’ 회담 제안”
정청래 더불어민주당 대표가 장동혁 국민의힘 대표에게 충남대전 행정통합과 관련해 회담을 제안했다.
정 대표는 23일 국회에서 최고위원회의를 주재하고 “대전충남·충남대전 통합을 성사시키기 위해 장 대표께 행정통합의 실질적 진전을 위한 양당 대표 공식회담을 제안한다”고 말했다.
이어 “장 대표나 저나 모두 충남이 고향”이라며 “대한민국 균형 발전과 고향 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 한번 대화하자”고 했다.
그러면서 “정쟁은 소모적일 뿐이며 시간만 허비한다. 대한민국의 내일을 위해 책임 있는 협치에 함께 나설 것을 요청한다”며 “양당 대표 회담의 시간과 장소는 장 대표께서 하자는 대로 하겠다”고 말했다.
민주당은 6·3 지방선거 통합 단체장 선출을 위해 이달 중 충남대전·전남광주·대구경북 행정통합 관련 법안을 국회에서 처리한다는 방침이다. 반면 국민의힘은 충남과 대전 모두에 광역단체장을 두고 있어 민주당 주도로 추진되는 법안에 반발하고 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
