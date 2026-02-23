정청래 “장동혁에 ‘충남대전 행정통합’ 회담 제안”

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표. 연합뉴스

대한민국의 내일을 위해 책임 있는 협치에 함께 나설 것을 요청한다”며 “

양당 대표 회담의 시간과 장소는 장 대표께서 하자는 대로 하겠다”고 말했다.