손범준, 쓰리에이치 GTOUR MIXED 2차 대회 우승
순범준이 2026 두 번째 GTOUR 혼성대회 '쓰리에이치 GTOUR MIXED' 2차 대회에서 우승했다.
손범준은 지난 21일 대전 골프존조이마루에서 끝난 대회에서 2라운드 합계 19언더파로 우승 트로피를 들어 올렸다. GTOUR 개인 통산 8승째다. 우승 상금은 1700만 원.
이번 대회는 정규투어 성적과 보유 포인트 기준으로 총 88명의 남녀 프로가 참여했다. 예선 및 컷 탈락 없이 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이를 펼쳤다.
순범준은 “골프존과 이번 대회 메인스폰서인 쓰리에이치 관계자분들, 연습 환경을 지원해주시는 많은 분들께 감사드린다”라며 “최종라운드 시작부터 행운이 따라준 것 같다, 오랜만의 우승에 정말 기쁘고 앞으로도 좋은 모습 보여드리겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
이세진과 이진경이 공동 2위, 김채원이 단독 4위, 하승빈과 지난 GTOUR 2차 대회 우승자 장정우가 공동 5위, 스크린 여제 홍현지와 이성훈, 장지연과 공동 7위로 대회를 마쳤다.
