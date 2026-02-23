[여긴 어디] 가장 먼저 온 ‘봄의 전령사’ 붉은 매화
전남 순천시 매곡동 ‘탐매마을’의 매화가 붉게 물들며 가장 먼저 봄소식을 전하고 있다. 매곡동은 조선 중기 학자 배숙(1516~1589) 선생이 민가와 어우러져 피는 홍매화에 반해 집을 ‘매곡동’이라 짓고 아호도 ‘매곡’으로 명명한데서 유래됐다.
마을에 공식 지정된 ‘홍매화거리’는 마을을 굽어보는 언덕에 마련된 ‘탐매정원’부터 이어진다. 이 일대 홍매화는 분홍색 겹꽃의 만첩(萬疊)으로, 일반 매화보다 색깔이 진하고 2~3주가량 빨리 개화하는 품종이다. 인근 양지바른 곳에 자리한 김준선 순천대 교수의 고택 ‘붉은 매화가 아름다운 집’이라는 뜻의 홍매가헌(紅梅佳軒)에는 수령 80여 년의 매화나무가 절정의 기세로 꽃을 피우고 있다.
이곳에서 매년 매화 축제가 열린다. 올해 3월 7일로 계획돼 있지만 개화시기에 맞춰 정확한 날짜가 정해질 예정이다.
순천시 왕지동에 위치한 순천복음교회 정원에도 봄을 알리는 매화가 장관이다. 교회 입구부터 정원 내 호숫가를 따라 흐드러지게 피어난 홍매와 백매의 조화가 그림 같다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사