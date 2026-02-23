셰플러, 딱 1타 모자라 연속 ‘톱10’ 입상 18개 대회서 스톱…제네시스 인비테이셔널 공동 12위

생애 첫승 브리지먼 57억8천만원 획득

매킬로이·기타야마, 1타 뒤져 공동 2위

김시우·김주형, 공동 34위로 대회 마쳐

23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라CC에서 막을 내린 PGA투어 제네시스 인비테이셔널에서 생애 첫 승을 거둔 제이컵 브리지먼. AP연합뉴스

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)와 커트 기타야마(미국)가 1타가 뒤져 공동 2위(최종합계 17언더파 267타)로 대회를 마쳤다.