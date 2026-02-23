셰플러, 딱 1타 모자라 연속 ‘톱10’ 입상 18개 대회서 스톱…제네시스 인비테이셔널 공동 12위
생애 첫승 브리지먼 57억8천만원 획득
매킬로이·기타야마, 1타 뒤져 공동 2위
김시우·김주형, 공동 34위로 대회 마쳐
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)의 19개 대회 연속 ‘톱10’ 입상이 무산됐다.
셰플러는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라CC(파71·7383야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 마지막날 4라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 7개를 솎아내 6타를 줄였다.
최종 합계 11언더파 273타를 기록한 셰플러는 공동 12위로 대회를 마쳤다. 공동 7위 선수들과는 딱 1타가 모자랐다. 셰플러는 이번 대회에서 19개 대회 연속 ‘톱10’, 9개 대회 연속 ‘톱4’에 도전했다.
첫날 3타를 잃고 공동 63위로 처진 것이 대기록 수립에 걸림돌이 됐다. 셰플러는 2라운드에서 3타를 줄여 공동 42위, 3라운드에서 5타를 줄여 공동 22위로 순위를 끌어 올리면서 ‘톱10’ 입상이 기대됐다.
김시우(30·CJ)와 김주형(23·나이키)은 각각 2언더파, 이븐파를 쳐 공동 34위로 대회를 마쳤다. 김시우는 8번 홀(파4) 더블보기, 김주형은 12번 홀(파4)에서 범한 트리플보기가 뼈아팠다.
대회 우승은 투어 3년차 제이컵 브리지먼(미국)이 차지했다. 브리지먼은 마지막날 1타를 잃었으나 PGA투어 66번째 출전만에 감격의 생애 첫 승(최종합계 18언더파 266타)을 거뒀다. 이 대회에서 PGA투어 생애 첫 승을 거둔 것은 2015년 제임스 한 이후 11년만이다.
브리지먼은 우승 상금 400만달러(약 57억8000만원), 제네시스 자동차, 플레이어스 챔피언십과 4대 메이저대회 출전권을 보너스로 획득했다. 이번주 발표될 세계랭킹에서 브리지먼은 52위에서 20위까지 오를 것으로 예상된다.
세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)와 커트 기타야마(미국)가 1타가 뒤져 공동 2위(최종합계 17언더파 267타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
